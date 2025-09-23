Otan adverte Rússia a parar ações de escalada após violação de espaço aéreo estoniano

Por Andrew Gray e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - A Otan advertiu a Rússia na terça-feira que usará "todas as ferramentas militares e não militares necessárias" para se defender, ao condenar Moscou por violar o espaço aéreo da Estônia em "um padrão de comportamento cada vez mais irresponsável".

A Estônia disse na sexta-feira que três caças MiG-31 russos violaram seu espaço aéreo por 12 minutos antes de serem escoltados por caças italianos da Otan -- um incidente que, segundo as autoridades ocidentais, provavelmente visa testar a prontidão e a determinação da Otan.

Na semana anterior, cerca de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês, o que levou os jatos da Otan a abaterem alguns deles e a aliança a reforçar a defesa do flanco leste da Europa.

A reunião de terça-feira do Conselho do Atlântico Norte, formado por embaixadores dos 32 países membros da aliança, foi convocada depois que a Estônia invocou o Artigo 4 do tratado de fundação da Otan.

"A Rússia tem total responsabilidade por essas ações, que estão escalando, arriscam erros de cálculo e colocam vidas em perigo. Elas devem parar", disse o conselho em um comunicado.

"A Rússia não deve ter dúvidas: A Otan e os aliados empregarão, de acordo com o direito internacional, todas as ferramentas militares e não militares necessárias para nos defender e deter todas as ameaças de todas as direções", informou o comunicado.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que os jatos russos que sobrevoaram a Estônia não foram abatidos pois foi avaliado que eles não representavam uma ameaça imediata.

Mas ele afirmou que os comandantes da Otan têm autoridade para "tomar a decisão final" se avaliarem que as aeronaves invasoras representam uma ameaça.

O Artigo 4 da Otan afirma que os aliados "farão consultas juntos sempre que, na opinião de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança" de um membro estiver ameaçada.

A Rússia disse na segunda-feira que a afirmação da Estônia de que os jatos russos violaram o espaço aéreo estoniano era infundada e acusou Tallinn de tentar aumentar as tensões entre o Leste e o Oeste.