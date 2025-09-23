Topo

Notícias

Orsted ganha liminar para retomar projeto de usina eólica nos EUA

São Paulo

23/09/2025 13h06

A Orsted ganhou uma liminar preliminar para retomar a construção de uma usina eólica offshore nos Estados Unidos que havia sido interrompida pelo governo Donald Trump no mês passado. A decisão, anunciada na segunda-feira, 22, significa que a empresa dinamarquesa poderá reiniciar as obras do projeto Revolution Wind, na costa de Rhode Island, enquanto a ação judicial, que contesta a ordem de paralisação do governo, não é avaliada.

A ordem de suspender o projeto, que está quase concluído, foi anunciada para dar ao Escritório de Gestão de Energia Oceânica (BOEM, pela sigla em inglês) tempo para lidar com preocupações decorrentes de uma revisão encomendada por Washington, que suspendeu novos arrendamentos federais de energia eólica logo após a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump ataca ONU e migração ilegal em discurso incendiário e diz que vai encontrar Lula

Trump afirma que não acha que a Argentina precise de 'um resgate'

Conselho de Ética abre processo que pode cassar mandato de Eduardo

Trump desiste de se reunir com os democratas e risco de paralisação do governo aumenta

PGR diz que réus do 'núcleo de gerência' foram imprescindíveis ao plano de golpe

'Indevida interferência', protesta entidade de juízes federais à nova investida de Trump

Na ONU, Trump critica Brasil, mas anuncia encontro com Lula

Especialistas da ONU denunciam que Nicarágua estende repressão além de suas fronteiras

Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde; veja quais

Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York

Confira a checagem do discurso de Lula na ONU