Orsted ganha liminar para retomar projeto de usina eólica nos EUA

A Orsted ganhou uma liminar preliminar para retomar a construção de uma usina eólica offshore nos Estados Unidos que havia sido interrompida pelo governo Donald Trump no mês passado. A decisão, anunciada na segunda-feira, 22, significa que a empresa dinamarquesa poderá reiniciar as obras do projeto Revolution Wind, na costa de Rhode Island, enquanto a ação judicial, que contesta a ordem de paralisação do governo, não é avaliada.

A ordem de suspender o projeto, que está quase concluído, foi anunciada para dar ao Escritório de Gestão de Energia Oceânica (BOEM, pela sigla em inglês) tempo para lidar com preocupações decorrentes de uma revisão encomendada por Washington, que suspendeu novos arrendamentos federais de energia eólica logo após a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado