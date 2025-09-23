Topo

Presidente da Império, em SP, é alvo de operação contra tráfico de drogas

Alexandre Constantino Furtado é presidente da Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga de Escolas de Samba de São Paulo
23/09/2025 07h58

O presidente da Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado, é um dos principais alvos de uma operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de drogas hoje.

O que aconteceu

Furtado é um dos 22 alvos de mandado de prisão que foram emitidos para cinco estados brasileiros na Operação Vila do Conde. Além de cumprir mandados contra a casa dele, a PF também foi ao endereço da Império de Casa Verde, na Vila Baruel, na zona norte de São Paulo.

Mandados de prisão preventiva são cumpridos em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Além disso, 40 mandados de busca e apreensão também são cumpridos.

Grupo é suspeito de montar estrutura logística para movimentar a droga dentro do Brasil e enviá-la à Europa. Os suspeitos também trabalhavam lavando o dinheiro ilícito em áreas "formais" do mercado, como restaurantes.

Dinheiro e relógios de luxo estão entre itens apreendidos nas casas dos suspeitos. O valor de dinheiro apreendido ainda não foi divulgado pela polícia, mas joias também foram recolhidas durante o cumprimento dos mandados.

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em casa de suspeito em operação contra tráfico internacional de drogas
Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em casa de suspeito em operação contra tráfico internacional de drogas
Imagem: PF/Divulgação

Investigações sobre o caso começaram em 2021, após 458 quilos de cocaína serem apreendidos em um porto de Barcarena (PA). A droga, escondida em uma carga de quartzo, tinha como destino final a cidade de Rotterdam, na Holanda.

Os mandados foram emitidos pela 4ª Vara Federal de Belém, mas são cumpridos com ajuda da Receita Federal e da Polícia Militar. A operação é da Polícia Federal.

O UOL entrou em contato com a Império e com advogados que representaram Alexandre Furtado em outras ocasiões. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

