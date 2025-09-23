Topo

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Polícia cumpre mandados de busca e apreensão e de prisões; influenciador Gabriel Spalone é procurado Imagem: Divulgação/PC-SP e reprodução/Instagram
23/09/2025 10h16

Dois suspeitos de envolvimento em fraudes que movimentaram cerca de R$ 147 milhões via Pix foram presos na manhã de hoje em São Paulo pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil. O influenciador Gabriel Spalone está entre os alvos e segue foragido.

O que aconteceu

Golpe foi dado no mesmo dia e atingiu banco em fevereiro deste ano. A instituição identificou centenas de transferências via Pix que somaram R$ 146.593.142,28. Conforme a polícia, "boa parte" dos valores foi estornada, mas houve "prejuízo efetivo". As vítimas da fraude foram o banco e empresas que perderam dinheiro após transferências feitas pelos golpistas.

Criminosos usaram credencial de prestadora de serviço para desviar valores, segundo a polícia. Outras dez contas no mesmo banco receberam o dinheiro, na manobra chamada de "Pix indireto". Os investigadores identificaram os responsáveis pela estrutura usada para o desvio e a utilização da credencial, informou a polícia, em nota.

Além dos três mandados de prisão, "Operação Dubai" cumpre quatro de busca e apreensão, todos em São Paulo. Os imóveis ficam na Vila Leopoldina (zona oeste), no Jardim Morumbi, no Jardim Ampliação (ambos na zona sul) e na Vila Santo Henrique (zona leste).

Suspeitos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa. Eles foram levados para a sede da DCCiber (Delegacia de Fraudes Contra Instituições Financeiras Praticadas por Meios Eletrônicos), no centro da capital.

Influenciador Gabriel Spalone é procurado por envolvimento no esquema

Gabriel Spalone, 29, teve prisão decretada, mas não foi localizado, conforme apurado pelo UOL. Ele é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs de pagamentos e investimentos.

Suspeito tem 843 mil seguidores no Instagram e 145,6 mil no TikTok. O perfil dele no Instagram aparece como privado na manhã de hoje. Nas redes sociais, ele compartilha sua rotina de investidor morando em Dubai, nos Emirados Árabes.

