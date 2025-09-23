Com quantas faltas Eduardo Bolsonaro pode ser cassado; entenda regra

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou hoje a indicação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como líder da minoria, o que dificulta as chances de o deputado de manter o cargo: ele pode perder o mandato por faltas.

O que aconteceu

Ao barrar a indicação, feita pela bancada de oposição, Motta baseou-se em um parecer da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo o documento, a ausência do território nacional é incompatível com o exercício das atribuições de uma liderança. Eduardo, que mora nos EUA desde fevereiro, se licenciou do cargo por 120 dias, mas o período acabou.

Eduardo pode perder o mandato. A indicação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como líder da minoria visava uma brecha no regimento da Câmara que permite não computar as faltas de líderes partidários. Como a manobra foi barrada por Motta, as ausências do deputado federal voltam a ser contabilizadas.

Regra da Câmara diz que parlamentar não pode ter mais do que 1/3 de ausências não justificadas em sessões deliberativas. No começo do mês, Eduardo acumulava mais da metade deste limite: 18 faltas em 32 sessões. As ausências passaram a ser contabilizadas depois do fim da licença do deputado, em julho.

Cassação do mandato, no entanto, não acontece de forma automática quando o limite de faltas é atingido. A decisão sobre a perda do cargo é tomada pela Mesa Diretora da Casa. Além disso, como restam sessões até o fim do ano, ainda é possível atingir o percentual mínimo de participação.

Líder do PL afirmou que vai recorrer de decisão de Motta. "Minha equipe já está trabalhando no parecer. Vamos recorrer ainda hoje à Mesa Diretora para reverter a decisão", disse o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) à colunista do UOL Letícia Casado.

Processo no Conselho de Ética

Outro risco para Eduardo é ter o mandato cassado pelo Conselho de Ética da Casa. O colegiado se reúne na tarde de hoje e deve abrir um processo disciplinar que pode levar à perda do cargo do deputado. Além de instaurar o processo, o conselho deve formar uma lista tríplice. Desses três nomes, um será escolhido como relator do caso.

Eduardo é alvo de uma queixa apresentada pelo PT no Conselho de Ética. O deputado é acusado de atuar "contra os fundamentos da República". Segundo o partido, Eduardo se utilizou da imunidade parlamentar para atacar a ordem institucional.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro articula, nos EUA, sanções contra o Brasil e autoridades do país. Ontem, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Eduardo e o empresário Paulo Figueiredo por coação no curso do processo. Eles são acusados de atuar junto ao governo americano para interferir no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

Eduardo está com as contas bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista à colunista do UOL Mariana Sanches, ele afirmou que continua recebendo o salário de deputado, atualmente de R$ 46.366,19, mas que não está com acesso ao dinheiro devido ao bloqueio.

Nova rodada de sanções anunciada pelos EUA contra autoridades brasileiras aumentou pressão para que Câmara puna Eduardo. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, integrantes do governo e do STF consideram "uma vergonha" o filho do ex-presidente não ter sido alvo de qualquer medida pelo Conselho de Ética. A avaliação é a de que Eduardo tem cometido crime de "lesa-pátria" e que a Câmara é "sócia do prejuízo nacional" ao não tomar medidas contra atitudes do deputado.