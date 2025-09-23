NY Times: Pai de Musk é acusado de abuso sexual infantil contra filhos

O pai do bilionário Elon Musk foi acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados crianças, ao longo de três décadas, conforme uma investigação do jornal The New York Times publicada hoje. Ele nega as acusações (veja mais abaixo).

O que aconteceu

Errol Musk, 79, teria abusado de cinco filhos e enteados desde 1993, na África do Sul e nos EUA, conforme apurado pelo NYT. A investigação do jornal norte-americano se baseou em registros policiais e judiciais dos dois países, além de correspondências pessoais, relatos de assistentes sociais e entrevistas com familiares de Musk. O patriarca, que nasceu e viveu uma parte da sua vida no país sul-africano, antes de se mudar para os EUA, tem ao menos nove filhos e enteados, frutos de três casamentos.

Primeiro caso registrado foi há 32 anos, contra enteada de Errol, à época com 4 anos. A criança relatou a familiares que o padrasto havia tocado em sua parte íntima na casa onde viviam, segundo a investigação. Dez anos depois, já adolescente, ela o teria flagrado cheirando sua calcinha suja.

Familiares também o acusam de abusar de duas de suas filhas pequenas e de um enteado, com casos reportados até 2023. Naquele ano, alguns de seus parentes e uma assistente social tentaram intervir quando um dos filhos de Errol, então com 5 anos, contou que o pai havia o apalpado nas nádegas.

Três investigações policiais por abuso sexual infantil foram abertas contra Errol, que nunca foi condenado, segundo registros policiais e jurídicos. Duas delas foram encerradas, enquanto há incertezas sobre o que teria ocorrido com a terceira, apurou o jornal.

Enteada que relatou abuso aos 4 anos diz ter engravidado de Errol aos 20 anos. Segundo o NYT, ela teve o filho fruto de relações com o padrasto e passou por períodos de uso abusivo de drogas, enquanto sua mãe, que foi casada com ele por duas vezes, teria problemas de saúde mental.

Familiares pediram ajuda a Elon Musk, segundo NYT

Acusações geraram conflito familiar e parentes teriam pedido ajuda a Elon Musk, primogênito de Errol. Conforme a investigação, cerca de 15 anos atrás, um parente escreveu e enviou ao filho mais velho da família uma carta de cinco páginas — a qual o NYT teve acesso — nas quais relatava algumas das acusações contra o patriarca e implorava para que o empresário intervisse.

Nós realmente precisamos de seus conselhos, ajuda e orientação nessas questões porque vemos diariamente essas crianças sofrerem

Trecho de carta enviada por familiar a Elon Musk

Não foi confirmado se Elon Musk leu a carta. Mas, segundo apurado pelo jornal, uma das assistentes do bilionário entrou em contato com seus familiares logo após e o magnata passou a oferecer ajuda financeira para uma ex-madrasta e duas meias-irmãs, que incluíam pagamentos mensais.

Elon tentou manter sua família adotiva e meios-irmãos na Califórnia, onde estariam longe do patriarca. O empresário não esteve envolvido nas investigações policiais na África do Sul, conforme as investigações.

Errol "deixou uma ferida gigante em nossa família", relatou ex-cunhada. Elmie Smit, irmã da terceira e última esposa de Errol, contou ao jornal norte-americano que enviou e-mails a Elon nos quais relatava os abusos de seu pai, e que, por vezes, foi contatada pela assistente do empresário.

Outro lado

Errol alegou que acusações são "falsas e sem sentido ao extremo". Procurado pelo NYT, ele afirmou que os relatos de abuso foram inventados por familiares que estavam "induzindo as crianças a dizerem coisas falsas" e tentando conseguir dinheiro de Elon Musk.

Ele admitiu ter conhecimento sobre uma das acusações de abuso e ofereceu explicações para as circunstâncias de outras duas. Por e-mail, ele acrescentou ao jornal que mantém boa relação com Elon Musk e que os dois são "muito próximos".

Elon Musk e seu advogado pessoal não responderam aos pedidos de posicionamento do jornal. Em 2017, porém, o bilionário chorou quando disse à revista Rolling Stone que seu pai havia feito "quase todas as coisas ruins que se pode imaginar". Já em uma biografia autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, Elon Musk disse que não se comunica com o pai.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições pra quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.