Novos ataques aéreos russos deixam dois mortos na Ucrânia

23/09/2025 06h05

Ataques aéreos da Rússia deixaram dois mortos na Ucrânia na madrugada desta terça-feira (23), informou o Exército ucraniano, enquanto o Ministério da Defesa russo anunciou ter interceptado vários drones de Kiev que seguiam na direção de Moscou.

A Rússia lançou três mísseis e 115 drones contra o território ucraniano durante a noite, informou a Força Aérea de Kiev.

A maioria dos drones foi interceptada pela defesa aérea, mas um civil morreu na região de Zaporizhzhia (sul) e outro na região de Odessa. 

"A Rússia continuou seu terror contra o povo da Ucrânia, atacando a população civil em várias regiões do país", anunciou a primeira-ministra Yulia Sviridenko nas redes sociais.

Ela pediu novamente aos aliados de Kiev que enviem mais sistemas de defesa aérea.

"Cada atraso no fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia significa mais vidas perdidas", afirmou.

A Ucrânia também está intensificando os ataques contra a Rússia com drones de longo alcance.

O Ministério da Defesa russo afirmou que derrubou 69 drones ucranianos sobre seu território, sem registrar danos materiais. Mais de 10 aparelhos tinham como alvo Moscou, anunciou nas redes sociais o prefeito da capital, Serguei Sobianin.

