Nessa pizzaria em SP, evangélicos encontram culto e louvor enquanto comem

Uma pizzaria no bairro Jardim Helena, na zona leste de São Paulo, tem chamado a atenção ao se tornar ponto de encontro para a comunidade evangélica. O espaço, que também funciona como sorveteria, realiza cultos musicais abertos ao público em meio ao atendimento normal, uma iniciativa que viralizou e vem atraindo visitantes até de outros estados.

A ideia surgiu há cerca de nove meses com os empresários Wallace Clemente Silva, 33, e sua esposa, Adriana, 35. O casal buscava unir fé e culinária.

Tudo nasceu quando decidimos abrir a pizzaria e a sorveteria, mesmo sem nenhuma experiência. Com fé, colocamos o nome Império e acreditamos que, se Deus estivesse na frente, Ele nos capacitaria.

Wallace Clemente Silva

Louvor, pizza e "mover de Deus"

A proposta é oferecer um ambiente de lazer para o público evangélico, que, na visão dos donos, tem poucas opções de entretenimento. Assim nasceu o "Louvorzão com Pizza", evento que combina música gospel com o cardápio da casa.

Os cultos musicais acontecem em um sábado a cada dois meses, sempre das 20h às 22h, com apresentações de cantores escolhidos pelos proprietários. "O Louvorzão com Pizza não é só um evento, é um mover de Deus que une fé, família, amizade e boa comida no calor do forno a lenha", afirma Wallace.

Mesmo durante o culto, a pizzaria continua funcionando normalmente: os pedidos são feitos, servidos e pagos pelos clientes. "Quem vem chega cedo, fica até o final e muitas vezes consome menos do que em dias normais de movimento", explica. Para ele, o verdadeiro retorno é o aumento do público. "Cada pessoa que participa acaba trazendo mais dez em outra oportunidade."

Apesar de a maioria ser evangélica, a pizzaria já recebeu visitantes que não esperavam o evento, mas permaneceram. "Já tivemos clientes que vieram só para comer pizza e acabaram ficando para o louvor", relata.

Cardápio com referências bíblicas

A identidade evangélica da pizzaria também está no cardápio. Entre os itens, lanches com nomes de personagens bíblicos, como o hambúrguer Davi e o Golias. A pizza mais vendida é a "Pentecostal", feita com calabresa, cebola e mussarela.

Os proprietários, membros do Ministério União Pentecostal (MUP Maia), optaram por não vender bebidas alcoólicas, mesmo estando de frente para um campo de futebol. Segundo eles, o diferencial reforça o público-alvo.

O sucesso foi tanto que o evento, antes bimestral, passará a ser mensal. "Pessoas de outros estados querem reservar mesas para o próximo Louvorzão com Pizza", afirma Wallace.

Repercussão nas redes sociais

A iniciativa da pizzaria Império não apenas atraiu clientes, como também viralizou nas redes. Os vídeos dos cultos musicais, publicados no perfil da casa, somam milhões de visualizações e geraram uma enxurrada de comentários.

Entre as reações positivas, seguidores elogiaram a proposta. "Imagina você ter um emprego que não pode ir ao culto porque o horário não bate, mas o culto vem até você", escreveu um internauta. Outro definiu a experiência como "surreal".

Já as críticas questionam a mistura entre fé e negócio. "Mais um local para não frequentar e passar bem longe", disse um usuário. Outro ironizou: "Tô suave, eu ia ter um treco comendo em um lugar com essa gritaria".