Neoenergia Pernambuco prevê investimentos de R$ 6 bilhões até 2029, alta de 50% em 5 anos

23/09/2025 12h38

A Neoenergia Pernambuco está prevendo com a prorrogação contratual investimentos de R$ 6 bilhões até 2029, alta de 50% em relação ao intervalo dos últimos cinco anos. O Ministério de Minas e Energia (MME) realiza neste momento um evento para formalizar a renovação da concessão até 2060.

Na semana passada a Neoenergia já havia informado ter assinado o termo aditivo da prorrogação da concessão de sua distribuidora em Pernambuco.

Segundo a empresa, nos últimos 25 anos, a Neoenergia investiu mais de R$ 20 bilhões no Estado nos últimos 25 anos. Esse montante repercutiu, segundo as informações, nos avanços "expressivos" nos indicadores de qualidade de serviço.

Desde 2015 o tempo médio de interrupção (DEC) caiu 43%, e a frequência média (FEC) das ocorrências reduziu 42%, de acordo com o balanço apresentado.

A empresa já está seguindo regras de desempenho consideradas mais rigorosas, estabelecidas após regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"Com regras mais rigorosas já em vigor, estamos preparados e confiantes para investir ainda mais e ampliar os benefícios diretos para os pernambucanos, com foco na qualidade do serviço e na satisfação dos clientes", afirmou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

Em Pernambuco, são 4 milhões de clientes. O evento neste momento conta com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, e do diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

