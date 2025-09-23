Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz Mercadante

Rio, 23 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, reafirmou nesta terça-feira, 23, que o governo dará todo o suporte às empresas brasileiras afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. "Nenhuma empresa impactada pelas tarifas ficará para trás. Já aprovamos R$ 1,5 bilhão em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano", comentou a jornalistas na saída do seminário "Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo", realizado na sede do banco, no Rio de Janeiro.Em três dias, o banco realizou 106 operações na linha de capital de giro.O BNDES vai operar R$ 40 bilhões em crédito: R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões de recursos próprios. Questionado sobre se o valor é suficiente, Mercadante lembrou que, conforme resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na sexta-feira, terão acesso aos recursos do FGE empresas de todos os portes que foram prejudicadas pela tarifa de 50% e cuja receita bruta com exportações aos Estados Unidos represente ao menos 5% do total apurado entre julho de 2024 e junho de 2025.Questionado novamente sobre se os R$ 30 bilhões disponibilizados pelo FGE bastam, o presidente do BNDES enfatizou a necessidade de manter o diálogo para superar as dificuldades do setor exportador afetado pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos."Eu espero que as dificuldades sejam superadas no diálogo que foi aberto hoje por iniciativa do presidente Trump. Há um esforço muito grande do Brasil que, com tarifas impostas de forma unilateral e sem nenhum critério de racionalidade econômica, de mitigar esse impacto e contribuir para que essas empresas se recuperem", pontuou Mercadante.Instalação de comissãoO presidente do BNDES comentou ainda a instalação da comissão no Congresso Nacional para a tramitação da Medida Provisória (MP) do Plano Brasil Soberano. "Estamos bastante otimistas em relação ao apoio e à aprovação. Nossa prioridade é o Brasil Soberano e o Congresso, seguramente, vai apoiar todas as empresas que foram impactadas", comentou Mercadante.No âmbito do Plano Brasil Soberano serão financiados recursos para capital de giro e investimentos em adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.Oportunidade para o BrasilMercadante reiterou que o episódio das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos se tornará "uma oportunidade" para o Brasil."A ApexBrasil fez um trabalho muito importante de inteligência estratégica, mapeando todos os espaços em que nós podemos substituir as exportações americanas. Nós tanto vamos convidar empresários americanos, que são importadores, para tentar repactuar quanto buscar esses novos mercados mapeados", afirmou o presidente do BNDES.