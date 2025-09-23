Topo

Notícias

Na ONU, Macron alerta 'risco de que se imponha lei do mais forte'

23/09/2025 20h33

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta terça-feira (23), diante da Assembleia Geral da ONU, sobre "o risco de que se imponha a lei do mais forte", assim como "o egoísmo de alguns".

Macron, que falou após o discurso incendiário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu um "multilateralismo eficaz".

"A complexidade do mundo não é uma razão para abandonar nossos princípios e nossas ambições. Vivemos em um momento paradoxal no qual precisamos mais do que nunca restaurar o espírito de cooperação que prevaleceu há 80 anos", quando nasceu a ONU, disse.

O presidente francês também destacou que os "críticos mais duros" da ONU são também "aqueles que querem mudar as regras do jogo" e que estão "mais interessados em dividir o mundo do que em alcançar os compromissos necessários para o bem comum".

Ele também justificou sua ação diplomática em favor da Ucrânia e o reconhecimento de um Estado da Palestina, que anunciou na segunda-feira do mesmo púlpito em Nova York.

O chefe do Eliseu, além disso, elogiou a aparente mudança de postura de Trump, que nesta terça-feira declarou que Kiev poderia "recuperar seu território em sua forma original e até ir mais além" diante da Rússia.

"Fico feliz em ver que o presidente dos Estados Unidos acredita na capacidade da Ucrânia não apenas de resistir, mas de fazer valer seus direitos", ressaltou.

fff/abd/cyb/nn/val/cr/nn/lm/am

© Agence France-Presse

