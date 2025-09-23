Mujica, Cuba, falsos patriotas: veja frases de Lula em discurso na ONU

O presidente Lula discursou hoje na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e lembrou o legado do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, citou Cuba e criticou os "falsos patriotas" que, segundo ele, "promovem ações contra o Brasil". A seguir, veja as principais frases.

Pepe Mujica e Papa Francisco

Lula lembrou o legado do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e do papa Francisco, que morreram neste ano.

Este ano, o mundo perdeu duas personalidades excepcionais: o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas.

Suas vidas se entrelaçaram com as oito décadas de existência da ONU.

Se ainda estivessem entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis, que os únicos derrotados são os que cruzam os braços, resignados, que podemos vencer os falsos profetas e oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio, que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo.

Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um "jogo de soma zero".

A voz do Sul Global deve ser ouvida.

Agressão contra Judiciário é 'inaceitável'

Presidente disse que Brasil sofreu ataques "sem precedentes", mas "optou por resistir e defender sua democracia". Ele se refere às sanções impostas pelos EUA.

Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável.

Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade.

Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.

Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral.

Defesa da democracia

Lula destacou o crescimento do autoritarismo em todo o mundo e ressaltou a necessidade da defesa da democracia pela comunidade internacional.

Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades.

Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas.

Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa.

Comunidade internacional precisa rever prioridades, diz Lula

Presidente ressaltou falhas da democracia com as desigualdades e a desinformação. Chamou a atenção para o que entende serem prioridades da comunidade internacional como a redução de gastos com guerra e a definição de padrões para a tributação global.

A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidades de nos aproximar como jamais havíamos imaginado. Mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação.

A internet não pode ser uma "terra sem lei". Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão. É garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim no ambiente virtual.

Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes, como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia.

Conflitos e instabilidades globais

Lula afirmou que a América Latina e o Caribe vivem um momento de crescente polarização e instabilidade. Também chamou a atenção das autoridades para o contexto político de Cuba, da Ucrânia e dos ataques em Gaza.

É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas.

A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo.

No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alaska despertou a esperança de uma saída negociada.

Nenhuma situação é mais emblemática do uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza.

Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza a fome é usada como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. O povo palestino corre o risco de desaparecer.

Crise climática

Presidente lembrou a COP30 que ocorrerá em novembro em Belém. Ressaltou ainda que o Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa e todos os setores da economia.

Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta.

Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de duzentos anos de emissões.

A corrida por minerais críticos, essenciais para a transição energética, não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos.