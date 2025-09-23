Topo

MP-RJ denuncia cinco pessoas por atentado contra bicheiro Vinicius Drumond

Vinicius Drumond, bicheiro do Rio de Janeiro - Reprodução/Redes sociais
Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 14h29Atualizada em 23/09/2025 14h44

O MP-RJ denunciou cinco pessoas pelo atentado contra o bicheiro Vinicius Drumond, ocorrido em julho deste ano. As informações foram divulgadas hoje pelo órgão.

O que aconteceu

Foram denunciados à Justiça: Adriano Carvalho de Araújo; o policial militar Deivyd Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto; Jorge Affonso Martins de Assis; o ex-policial militar Luís César da Cunha, o Madimbu; e Rafael Ferreira Silva, apelidado de Cachoeira.

Os cinco suspeitos atuaram em conjunto com os executores, segundo as investigações. Eles teriam sido responsáveis pelo planejamento do crime, monitoramento da vítima e cobertura durante o ataque.

Atiradores seguiram Vinícius até a altura da estação BRT Ricardo Marinho, na Avenida das Américas, no Rio. Eles efetuaram dezenas de disparos, mas, de acordo com a denúncia, o homicídio não foi consumado devido à blindagem do carro.

O policial Deivyd Bruno ajudou no planejamento e resgatou os comparsas após o atentado, segundo o MP-RJ. Rafael Ferreira teria monitorado a vítima; Luís César e Adriano Carvalho participaram do planejamento e deram cobertura ao ataque; e Jorge Affonso atuou no planejamento, monitoramento e apoio à execução no dia do crime.

Tentativa de homicídio teria relação com a contravenção, apontam as investigações. Vinícius, filho do falecido contraventor Luizinho Drumond, é considerado seu principal sucessor e apontado como integrante da nova cúpula do jogo do bicho, ao lado de Adilson Oliveira Coutinho Filho e Rogério de Andrade.

Apurações foram desmembradas e seguem em andamento para responsabilizar o mandante e outros envolvidos no crime. A ação penal foi recebida pela 1ª Vara Criminal da Capital.

UOL entrou em contato com o MP-RJ e a Polícia Civil para saber se os cinco suspeitos estão presos. Se houver resposta, o texto será atualizado.

