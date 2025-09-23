MP admite falha e TJ anula sentenças de réus por morte de Djidja Cardoso

O Tribunal de Justiça do Amazonas anulou parcialmente, hoje, parte do processo contra os réus pela morte da empresária e ex-sinhazinha do boi Garantido, Djidja Cardoso, por reconhecer que houve vício no processo legal que impediu a ampla defesa dos réus. Entre os julgados estão Cleusimar de Jesus Cardoso e Ademar Farias Cardoso Neto, mãe e irmão de Djidja.

O que aconteceu

Decisão inclui as sentenças impostas aos réus após o Ministério Público do Amazonas reconhecer falha. A promotoria admitiu que houve cerceamento de defesa porque os laudos periciais das substâncias ilícitas apreendidas foram anexados de forma tardia aos autos, sem prazo para manifestação dos advogados de defesa.

Defesa também argumentou que laudo apontou quantidade ínfima de cetamina. Os advogados reforçam que os acusados são apenas usuários da substância, não traficantes, como apontou a promotoria. O uso da droga sintética teria provocado a morte de Didja.

Caso volta para primeira instância após anexação dos laudos toxicológicos. Todos os envolvidos na morte da empresária já haviam sido condenados em dezembro do ano passado em decisão tomada no juízo de primeiro grau.

Justiça anulou processo, mas manteve réus presos. Os advogados de defesa disseram que vão recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Anulação é "base sólida" para que STJ libertar réus, diz defesa. A advogada Nauzila Campos disse ao UOL que a decisão "abre caminho para que o caso seja reavaliado sob os parâmetros corretos da lei e sem as falhas que marcaram a condenação inicial". A expectativa da defensora é que o STJ liberte os réus enquanto o processo recomeça.

Sete foram condenados pela morte da ex-sinhazinha

Tribunal de Justiça do Amazonas havia condenado no ano passado sete pessoas no caso da morte de Djidja Cardoso. Todos eles haviam sido sentenciados a 10 anos, 11 meses e 8 dias de prisão por tráfico e associação ao tráfico de cetamina.

Os condenados foram:

Cleusimar de Jesus Cardoso, mãe da empresária;

Ademar Faria Cardoso Neto, irmão da empresária;

João Máximo Silva de Oliveira, dono de uma clínica veterinária que atuava como fornecedor de cetamina;

Sávio Soares Pereira, sócio de José Máximo na clínica;

Hatus Moraes Silveira, personal da família da empresária;

Verônica da Costa Seixas, gerente de um rede de salões da família da empresária;

Bruno Roberto da Silva Lima, ex-namorado da empresária.

Na ocasião, a Justiça autorizou Verônica e Bruno a recorrer da decisão em liberdade. Os outros cinco condenados permanecem presos.

Relembre o caso

Djidja foi encontrada morta em casa, em Manaus, em maio de 2024. Na ocasião, a família da ex-sinhazinha já era investigada por liderar um grupo religioso intitulado "Pai, Mãe, Vida", que induzia os seguidores, incluindo funcionários da rede de salões da família Cardoso, a usar cetamina para "transcender a outra dimensão e alcançar um plano superior e a salvação", segundo a Polícia Civil.

Durante a investigação, a polícia apontou que, na seita, Ademar assumia a figura de Jesus. Já Cleusimar seria Maria e Djidja, Maria Madalena.

Grupo fazia "rituais com o uso indiscriminado de cetamina", segundo a polícia. A investigação aponta que eles também usavam cogumelos, chás alucinógenos e Potenay, medicamento usado em bovinos e equinos com desnutrição e sistema imunológico debilitado. A seita funcionava há pelo menos dois anos no bairro Cidade Nova, em Manaus.

Após a prisão, a defesa de Cleusimar e Ademar negou a existência de uma seita religiosa. "Não existe esse negócio de ritual e de que funcionários e amigos eram obrigados ou coagidos a usar a droga. Não existia isso. Eles ofereciam sob efeito de drogas, com aquele argumento, com aquela alegação da transcendência da evolução espiritual", alegou a defesa