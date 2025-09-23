Topo

Notícias

MP aciona Justiça para recuperar imóvel onde residiu Machado de Assis

23/09/2025 12h54

Para conter a degradação de um sobrado onde residiu Machado de Assis na Rua dos Andradas, 147, no centro do Rio de Janeiro, uma ação civil pública foi aberta pela Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, vinculada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com o órgão, a iniciativa "tem como objetivo impedir a consumação de novos danos ao bem histórico e exigir a restauração integral de sua fachada, cobertura e volumetria [componentes da edificação]."

Notícias relacionadas:

A ação cita a prefeitura do Rio e o atual proprietário do imóvel que, conforme o MP, utiliza a área do terreno para estacionamento rotativo.

Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) morou no endereço por dois anos, entre 1869 e 1871 - pouco antes de publicar seu primeiro romance (Ressurreição). A antiga casa do escritor é reconhecida como Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) e tombada por decreto municipal.

O MP quer que a prefeitura e o atual proprietário "adotem medidas emergenciais para garantir a segurança estrutural, limpeza, conservação, guarda, reparação e restauração integral futura da edificação."

A ação civil será julgada pela 15ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Em caso de descumprimento de decisão judicial, a Promotoria pede que seja aplicada multa diária de R$ 10 mil tanto à prefeitura quanto ao proprietário.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

UOL Confere muda a classificação de suas checagens

Palestinos da Cisjordânia marcham para celebrar o reconhecimento de seu Estado

Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

'Homem da mala' de dinheiro preso pela PF em MG foi do gabinete de Pacheco

Mesa da Câmara pede suspensão de mandato de três dos deputados envolvidos em motim

Adultos que moram com os pais não serão notificados pela Receita Federal

Hamas rejeita acusação de Trump de que obstrui acordo de cessar-fogo em Gaza

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem 'problema de constitucionalidade'

Aprovação de Trump tem leve queda conforme norte-americanos se preocupam com economia, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

MP-RJ denuncia cinco pessoas por atentado contra bicheiro Vinicius Drumond

Em reunião com Milei, Trump diz que Argentina não precisa de 'resgate'