Tráfico e assassinato: como a Baixada Santista virou 'ninho' do PCC

O assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, aos 63 anos, chamou atenção para a atuação do PCC na Baixada Santista. Na semana passada, o chefe do Ministério Público de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, declarou, no velório do ex-delegado, que a região de Praia Grande é um "ninho do PCC".

O caso evidencia como a Baixada Santista se tornou um dos principais centros estratégicos do tráfico internacional de drogas. A combinação do Porto de Santos, o maior da América Latina, com a geografia de morros e mangues transformou a região em uma base de operação do PCC, facção criminosa que surgiu nas prisões paulistas nos anos 1990.

O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, assassinado em Praia Grande, vinha sendo monitorado por criminosos havia pelo menos um mês. Ele também estava na mira do PCC, segundo relatório do Ministério Público de 2024. Imagem: Manuela Rached Pereira/UOL

O que aconteceu

A trajetória do PCC mostra como a Baixada passou de apoio logístico a "ninho do tráfico". A facção surgiu após o massacre do Carandiru, quando presos foram transferidos para Taubaté e criaram o Primeiro Comando da Capital com o discurso de proteger a massa carcerária da opressão do Estado. Segundo a desembargadora Ivana David, especialista em facções criminosas, "o sistema era degradante: presos amontoados em distritos policiais, sem comida, roupa ou atendimento médico".

Nos anos 2000, o PCC saiu das prisões para consolidar o domínio das ruas. Em 2003, mandou matar o juiz Antônio José Machado Dias, conhecido como "Machadinho", corregedor de presídios em Presidente Prudente, após decisões que contrariaram a facção. Em 2006, organizou ataques coordenados em São Paulo, que marcaram a virada para a atuação de rua e mostraram sua capacidade de desafiar o Estado.

O grupo estruturou rotas que ampliaram sua influência. A chamada "rota caipira" passou a trazer cocaína da Bolívia e da Colômbia, além da maconha do Peru, considerada de maior qualidade. "O Brasil não produz um grama de cocaína, mas virou o segundo maior consumidor do mundo", afirmou Ivana.

A Baixada se tornou peça-chave nesse processo. A geografia de morros e mangues ofereceu esconderijo, semelhante ao que ocorreu no Rio de Janeiro, enquanto o Porto de Santos, maior da América Latina, funcionou como porta de saída para drogas. Para garantir acesso às rotas marítimas, o PCC se instalou em comunidades de Cubatão e Guarujá, expandindo depois o domínio para São Vicente e Praia Grande. "Não só o morro, como o mangue também sempre serviu de espaço de proteção, de esconderijo para o crime organizado", explicou Ivana, que foi juíza corregedora dos presídios paulistas.

Porta de saída de drogas

O Porto de Santos se tornou a principal porta de saída de drogas. Segundo o Ministério Público de São Paulo, até o ano passado o Porto de Santos concentrava perto de 60% da cocaína destinada ao mercado europeu.

PCC investiu nos portos e aeroportos do Brasil, especialmente no porto de Santos, o maior da América Latina, para garantir a logística da exportação da droga para a Europa e outros continentes Imagem: Reuters

O movimento no porto impede a fiscalização de cada contêiner. Com o fluxo intenso de cargas, não é possível vistoriar unidade por unidade, o que facilita a infiltração do tráfico. "Com o movimento que existe no Porto de Santos, ninguém vai revistar contêiner por contêiner. Não existe força policial suficiente para isso", disse Ivana.

A logística criminosa ficou cada vez mais sofisticada. O tráfico passou a usar scanners e drones para tentar escapar da fiscalização, enquanto investigações identificaram cocaína acoplada ao casco de navios por mergulhadores. Muitas vezes, a droga nem chega a entrar no porto: "Hoje também já se sabe por investigações da Polícia Federal e de outros países que sequer estão esperando o navio atracar; a retirada já acontece em alto-mar", afirmou a desembargadora.

O mesmo ocorre em outros grandes portos do mundo. Ivana cita Gioia Tauro, na Calábria, explorado pela máfia 'Ndrangheta, como exemplo de como a movimentação intensa de cargas cria brechas para organizações criminosas.

A Baixada virou base de exportação global. Em 2016, o PCC consolidou o domínio da fronteira com o Paraguai ao eliminar rivais e passou a atuar como organização transnacional. "O Brasil era considerado mero corredor do tráfico de entorpecentes. Hoje deixou de ser corredor e é também país consumidor", disse Ivana. Nesse cenário, a Baixada se transformou em ponto de partida para drogas que seguem rumo à Europa, África, Austrália e até Ásia.

Enfrentamento e limites

O combate ao PCC passa mais por inteligência e leis do que por força bruta. "Não é violência combatendo violência, é inteligência, investigação, afastar lideranças em presídios federais e tirar o dinheiro do crime", disse Ivana. Para ela, o ordenamento jurídico já oferece ferramentas importantes: a Lei 12.850, de 2013, que definiu o crime organizado; a lei de lavagem de dinheiro; e as medidas assecuratórias de arresto e bloqueio de bens. Além disso, tramitam projetos de lei conhecidos como "antimáfia", que modernizam e ampliam os instrumentos de combate às facções.

Nenhum país conseguiu eliminar o crime organizado. "O Japão tem pena de morte e continua com a maior máfia do mundo. A Itália convive há 160 anos com a 'Ndrangheta, apesar de todo esforço investigativo. Nenhum país acabou com o crime organizado. O que se pode é enfraquecê-lo financeiramente e retomar o controle", afirmou.

O Brasil precisa integrar forças e tecnologia contra o crime. Para Ivana, é essencial fortalecer a capacitação policial e criar sistemas que unam informações entre estados e órgãos de segurança. "Não dá para ter uma coluna vertebral única para todo o país, mas é possível ter convergência de dados. São Paulo enfrenta a massa carcerária e o interior lida com fronteiras. O essencial é unir forças e tecnologia para enfrentar o tráfico em um território de 8,5 milhões de km²", concluiu.