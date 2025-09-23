Tráfico e assassinato: como a Baixada Santista virou 'ninho' do PCC
O assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, aos 63 anos, chamou atenção para a atuação do PCC na Baixada Santista. Na semana passada, o chefe do Ministério Público de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, declarou, no velório do ex-delegado, que a região de Praia Grande é um "ninho do PCC".
O caso evidencia como a Baixada Santista se tornou um dos principais centros estratégicos do tráfico internacional de drogas. A combinação do Porto de Santos, o maior da América Latina, com a geografia de morros e mangues transformou a região em uma base de operação do PCC, facção criminosa que surgiu nas prisões paulistas nos anos 1990.
O que aconteceu
A trajetória do PCC mostra como a Baixada passou de apoio logístico a "ninho do tráfico". A facção surgiu após o massacre do Carandiru, quando presos foram transferidos para Taubaté e criaram o Primeiro Comando da Capital com o discurso de proteger a massa carcerária da opressão do Estado. Segundo a desembargadora Ivana David, especialista em facções criminosas, "o sistema era degradante: presos amontoados em distritos policiais, sem comida, roupa ou atendimento médico".
Nos anos 2000, o PCC saiu das prisões para consolidar o domínio das ruas. Em 2003, mandou matar o juiz Antônio José Machado Dias, conhecido como "Machadinho", corregedor de presídios em Presidente Prudente, após decisões que contrariaram a facção. Em 2006, organizou ataques coordenados em São Paulo, que marcaram a virada para a atuação de rua e mostraram sua capacidade de desafiar o Estado.
O grupo estruturou rotas que ampliaram sua influência. A chamada "rota caipira" passou a trazer cocaína da Bolívia e da Colômbia, além da maconha do Peru, considerada de maior qualidade. "O Brasil não produz um grama de cocaína, mas virou o segundo maior consumidor do mundo", afirmou Ivana.
A Baixada se tornou peça-chave nesse processo. A geografia de morros e mangues ofereceu esconderijo, semelhante ao que ocorreu no Rio de Janeiro, enquanto o Porto de Santos, maior da América Latina, funcionou como porta de saída para drogas. Para garantir acesso às rotas marítimas, o PCC se instalou em comunidades de Cubatão e Guarujá, expandindo depois o domínio para São Vicente e Praia Grande. "Não só o morro, como o mangue também sempre serviu de espaço de proteção, de esconderijo para o crime organizado", explicou Ivana, que foi juíza corregedora dos presídios paulistas.
Porta de saída de drogas
O Porto de Santos se tornou a principal porta de saída de drogas. Segundo o Ministério Público de São Paulo, até o ano passado o Porto de Santos concentrava perto de 60% da cocaína destinada ao mercado europeu.
O movimento no porto impede a fiscalização de cada contêiner. Com o fluxo intenso de cargas, não é possível vistoriar unidade por unidade, o que facilita a infiltração do tráfico. "Com o movimento que existe no Porto de Santos, ninguém vai revistar contêiner por contêiner. Não existe força policial suficiente para isso", disse Ivana.
A logística criminosa ficou cada vez mais sofisticada. O tráfico passou a usar scanners e drones para tentar escapar da fiscalização, enquanto investigações identificaram cocaína acoplada ao casco de navios por mergulhadores. Muitas vezes, a droga nem chega a entrar no porto: "Hoje também já se sabe por investigações da Polícia Federal e de outros países que sequer estão esperando o navio atracar; a retirada já acontece em alto-mar", afirmou a desembargadora.
O mesmo ocorre em outros grandes portos do mundo. Ivana cita Gioia Tauro, na Calábria, explorado pela máfia 'Ndrangheta, como exemplo de como a movimentação intensa de cargas cria brechas para organizações criminosas.
A Baixada virou base de exportação global. Em 2016, o PCC consolidou o domínio da fronteira com o Paraguai ao eliminar rivais e passou a atuar como organização transnacional. "O Brasil era considerado mero corredor do tráfico de entorpecentes. Hoje deixou de ser corredor e é também país consumidor", disse Ivana. Nesse cenário, a Baixada se transformou em ponto de partida para drogas que seguem rumo à Europa, África, Austrália e até Ásia.
Enfrentamento e limites
O combate ao PCC passa mais por inteligência e leis do que por força bruta. "Não é violência combatendo violência, é inteligência, investigação, afastar lideranças em presídios federais e tirar o dinheiro do crime", disse Ivana. Para ela, o ordenamento jurídico já oferece ferramentas importantes: a Lei 12.850, de 2013, que definiu o crime organizado; a lei de lavagem de dinheiro; e as medidas assecuratórias de arresto e bloqueio de bens. Além disso, tramitam projetos de lei conhecidos como "antimáfia", que modernizam e ampliam os instrumentos de combate às facções.
Nenhum país conseguiu eliminar o crime organizado. "O Japão tem pena de morte e continua com a maior máfia do mundo. A Itália convive há 160 anos com a 'Ndrangheta, apesar de todo esforço investigativo. Nenhum país acabou com o crime organizado. O que se pode é enfraquecê-lo financeiramente e retomar o controle", afirmou.
O Brasil precisa integrar forças e tecnologia contra o crime. Para Ivana, é essencial fortalecer a capacitação policial e criar sistemas que unam informações entre estados e órgãos de segurança. "Não dá para ter uma coluna vertebral única para todo o país, mas é possível ter convergência de dados. São Paulo enfrenta a massa carcerária e o interior lida com fronteiras. O essencial é unir forças e tecnologia para enfrentar o tráfico em um território de 8,5 milhões de km²", concluiu.