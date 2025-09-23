Topo

Morre o ex-tenista croata Nikola Pilic, mentor de Djokovic

23/09/2025 11h30

A lenda do tênis Nikola Pilic, várias vezes campeão da Copa Davis como capitão e um dos primeiros mentores de Novak Djokovicm, morreu aos 87 anos, anunciou a federação de tênis croata nesta terça-feira (23).

"Um dos maiores jogadores e treinadores que o tênis croata já teve morreu na segunda-feira em Opatija", no oeste da Croácia, informou a federação em comunicado.

Pilic começou sua carreira em 1953, em Split, e quatro anos depois já estava jogando pela equipe júnior da Iugoslávia.

Venceu o campeonato iugoslavo de simples cinco vezes (1962, 1963, 1964, 1966 e 1967) e sete nas duplas.

O maior feito de sua carreira foi ter disputado a final de Roland Garros em 1973, na qual foi derrotado em três sets pelo romeno Ilie Nastase.

Também foi campeão do US Open nas duplas ao lado do francês Pierre Barthès, em 1970.

Depois de se aposentar como jogador, Pilic foi treinador de várias estrelas do tênis, como Goran Ivanisevic, Michael Stich e Boris Becker.

Ele também teve grande influência sobre Djokovic, que o chamou de "pai tenístico".

Em 1999, a primeira treinadora de 'Djoko', Jelena Gencic, enviou o então jovem Novak para treinar na academia de Pilic, em Munique, onde o sérvio pôde aprimorar seu jogo.

"Nikola Pilic ficará na memória como o único capitão que levou três países diferentes a ganhar a Copa Davis", destacou a federação croata, fazendo referência aos títulos com Alemanha (1988, 1989 e 1993), Croácia (2005) e Sérvia (2010).

oz/al/jc/mcd/dbh/cb/fp

© Agence France-Presse

