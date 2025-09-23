Moraes dá 15 dias para Eduardo e Figueiredo responderem sobre denúncia

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 15 dias para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o empresário Paulo Figueiredo apresentarem resposta sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por coação à Justiça para tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma condenação por tentativa de golpe.

O que aconteceu

O ministro mandou notificar os denunciados um dia após a PGR apresentar acusação ao STF. Mesmo morando em outro país, eles podem responder ao processo no Brasil e acessar todo o conteúdo do processo, que é eletrônico. O prazo para a resposta é padrão. Foi o mesmo dado a todos os outros denunciados nas ações sobre a tentativa de golpe.

A PGR aponta pressão junto a autoridades dos EUA contra o Judiciário brasileiro. O objetivo da dupla era utilizar as sanções do governo norte-americano para tentar evitar que Bolsonaro fosse condenado. Os dois atuaram abertamente em favor de imposição de tarifas a empresas brasileiras e para punir ministros do STF e outras autoridades do governo com sanções dos Estados Unidos.

Se não se manifestarem dentro do prazo, o STF pode mandar que eles sejam intimados por edital. Se ainda assim as defesas não se apresentarem ao STF, o tribunal pode designar a Defensoria Pública para atuar para eles.

A Defensoria já foi acionada para defender Figueiredo em outra denúncia. Ele faz parte das 34 pessoas denunciadas por tentativa de golpe de Estado e, como está nos EUA, Moraes mandou Defensoria Pública da União assumir defesa dele.

Eduardo Bolsonaro também responde a outros processos no STF. A advogada Karina Kufa representa o parlamentar em várias ações, mas, neste caso, o deputado deve aguardar ser citado pessoalmente nos Estados Unidos por meio de um procedimento mais burocrático e demorado, chamado carta rogatória. Como mostrou o UOL, ele responde a outros processos no STF movidos pela cantora Daniela Mercury, pelo ex-ministro da Educação de Bolsonaro Abraham Weintraub e pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Eduardo e Figueiredo chamam a denúncia de "fajuta". "Recebemos pela imprensa a notícia de mais uma denúncia fajuta dos lacaios de Alexandre de Moraes na PGR, desta vez sob a alegação de 'coação'", disseram em nota conjunta.

Eles defendem direito de "peticionar ao governo para corrigir abusos e injustiças". "Vivemos sob a jurisdição da Constituição americana."