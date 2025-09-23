Sem provas, Trump culpa Tylenol por autismo: o que se sabe sobre transtorno

Sem base na ciência, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o país vai recomendar o uso limitado de Tylenol (paracetamol) durante a gravidez por suposta ligação do remédio a casos de autismo. Mas o TEA (transtorno do espectro autista) ocorre por uma junção de fatores, sendo que a genética tem maior participação.

Qual é a causa do autismo?

O TEA decorre de alterações no desenvolvimento do cérebro durante o início da vida. É consenso na comunidade científica que cerca de 90% dos casos estão ligados a mutações genéticas. Além disso, a condição é herdada dos pais em 80% dos casos, mas a causa exata ainda não foi totalmente esclarecida.

Em uma pequena parcela, as alterações nos genes ocorrem por acaso. Fatores ambientais também contribuem, mas em menor escala e mais relacionados à gravidez, desde a concepção do feto até hábitos da gestante. Infecções congênitas, prematuridade extrema, uso de substâncias tóxicas, como álcool, droga e cigarro estão relacionados.

Autismo é doença?

Não, é um transtorno do neurodesenvolvimento e constitui um espectro. Ou seja, ele pode se apresentar de variadas formas nas pessoas, não é igual para todos. Não sendo uma doença, não há cura para o autismo, mas intervenções que ajudam a pessoa com TEA a desenvolver habilidades e lidar com questões do dia a dia.

Por que os diagnósticos de autismo aumentaram?

Qualidade do diagnóstico é um dos fatores. A melhor formação de profissionais da saúde e dos professores para identificar o transtorno faz com que os casos sejam reconhecidos precocemente. A evolução das definições clínicas e sociais desde que o autismo foi descrito pela primeira vez há 80 anos também ajuda a explicar o aumento.

Conscientização é parte do diagnóstico. Com mais pessoas falando sobre autismo de maneira adequada, é comum diagnosticar pessoas com sinais muito mais sutis. Agora, pessoas procuram uma avaliação e um diagnóstico mais cedo. Mas elas sempre estiveram ali, antes do diagnóstico, junto com os desafios que o TEA traz.

Remédios podem estar relacionados?

Medicamentos anticonvulsivantes podem ter associação. Estudos indicam que há um risco aumentado de transtornos do neurodesenvolvimento em crianças nascidas de pessoas que usaram valproato durante a gestação.

Paracetamol é seguro para gestantes. É um dos poucos medicamentos permitidos durante a gravidez, assim como a dipirona. Um dos maiores estudos já conduzidos, divulgado em 2024, mostrou que o uso de paracetamol durante a gestação não foi associado ao risco de autismo, TDAH ou deficiência intelectual.

Vacinas não causam autismo. A alegação é refutada repetidamente há anos. Nas últimas duas décadas, cientistas realizaram estudos rigorosos e em larga escala para determinar se algum aspecto da vacinação poderia causar autismo. Nenhum deles mostrou qualquer ligação entre o desenvolvimento do espectro autista e os imunizantes administrados durante a gravidez ou após o nascimento.

Autismo tem tratamento?

Profissionais da área costumam falar em intervenções, pois autismo não é doença. Entre as práticas reconhecidas está a terapia ABA, siga em inglês para Análise do Comportamento Aplicada. Profissionais da psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional contribuem para o desenvolvimento da pessoa com TEA, além de fazerem um trabalho junto com a família e a escola para que as intervenções tenham efeito fora do ambiente da terapia.