Topo

Notícias

Ministro de Minas e Energia diz que governo deve 'remodelar' setor nuclear brasileiro

Brasília

23/09/2025 13h18

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 23, que o governo deve "remodelar" o setor nuclear brasileiro, em proposta que será apresentada em breve. Ele relatou conversas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A ideia, que deve envolver as estatais do setor nuclear, será apresentada no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

"É um trabalho que nós vamos fazer e eu espero que nos próximos cinco anos, liderado pelo presidente Lula, possamos entregar um setor nuclear robusto, com energia limpa, segura, avançando na transição energética", declarou Silveira, em conversa com jornalistas.

Angra 3

O ministro de Minas e Energia disse que a próxima reunião do CNPE será no dia 31 de outubro. Ele adiantou, na conversa com jornalistas, que a discussão sobre a retomada de Angra 3 deverá entrar na pauta.

O presidente Lula tem participado das últimas reuniões do Conselho de assessoramento da presidência no setor energético. Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a indefinição sobre a usina de Angra 3 é motivo de frustração de técnicos de diferentes áreas do governo.

Os técnicos ouvidos ressaltam que os custos da obra parada seriam um "aluguel sem retorno" próximo de R$ 100 milhões por mês.

Para as mesmas fontes, a decisão já deveria ter sido tomada. São cerca de 11.500 equipamentos em Angra 3 e R$ 12 bilhões aportados desde 2009.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump ataca ONU e migração ilegal em discurso incendiário e diz que vai encontrar Lula

Trump afirma que não acha que a Argentina precise de 'um resgate'

Conselho de Ética abre processo que pode cassar mandato de Eduardo

Trump desiste de se reunir com os democratas e risco de paralisação do governo aumenta

PGR diz que réus do 'núcleo de gerência' foram imprescindíveis ao plano de golpe

'Indevida interferência', protesta entidade de juízes federais à nova investida de Trump

Na ONU, Trump critica Brasil, mas anuncia encontro com Lula

Especialistas da ONU denunciam que Nicarágua estende repressão além de suas fronteiras

Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde; veja quais

Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York

Confira a checagem do discurso de Lula na ONU