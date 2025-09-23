Mamografia poderá ser feita no SUS a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas

O Ministério da Saúde revisou suas diretrizes para prevenção do câncer de mama e agora passa a oferecer a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, e não dos 50 como anteriormente. A mudança foi anunciada hoje pelo ministro Alexandre Padilha.

O que aconteceu

Mamografias agora estão disponíveis pelo SUS também para mulheres de 40 a 49 anos "sob demanda", ou seja, quando a mulher precisar ou solicitar. Antes, as pacientes dessa faixa etária precisavam apresentar sintomas ou um histórico familiar de câncer de mama para justificar o acesso ao exame antes da recomendação "oficial" aos 50. O Ministério orienta que a decisão seja tomada pela mulher em conjunto com seu profissional de saúde.

Mesmo se a paciente não tiver sinais ou sintomas de câncer, ela poderá se submeter ao exame na rede pública. Esta faixa etária já concentra 23% dos casos da doença, salientou Padilha, e a detecção precoce aumenta as chances de cura. Mulheres devem ser orientadas sobre os benefícios e desvantagens dos rastreios pelos seus médicos. Estas recomendações do Ministério serão divulgadas junto a outras no Manual de Diagnóstico de Alto Risco para Câncer de Mama, no Guia Prático de Rastreamento do Câncer de Mama e Colo do Útero, entre outras publicações.

Garantir a mamografia a partir dos 40 anos no SUS é uma decisão histórica. Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres e fortalecer o sistema público.

Alexandre Padilha, ministro da Saúde, em anúncio da pasta

Mamografias no SUS em pacientes com menos de 50 anos já representavam 30% do total em 2024. Foram feitos cerca de um milhão de exames no último ano, demonstrando a necessidade destas mulheres de investigar a presença da doença.

A idade limite do rastreamento ativo (quando é preciso fazer mamografias de forma preventiva a cada dois anos) foi ampliada dos 69 para os 74 anos. Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama, alertou a pasta.

A Força Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA faz as mesmas recomendações que o Ministério da Saúde agora divulga, embora a Sociedade Americana de Câncer indique que o exame seja feito todo ano; o serviço público da França ainda adota o padrão anterior do SUS.

Exames no outubro rosa

O Ministério da Saúde ainda anunciou que mobilizará 27 carretas de saúde da mulher em 22 estados como parte do programa Agora Tem Especialistas, para expandir o acesso a consultas e exames. O SUS realizou cerca de quatro milhões de mamografias de rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos em 2024. Uma carreta já foi testada em Goiânia e mais seguirão no outubro rosa para outros estados.

Unidades móveis oferecerão exames para diagnóstico de câncer de mama e de colo de útero. Entre as ferramentas disponibilizadas estarão mamografias, ultrassonografias, punções e biópsias de mama, colposcopias, consultas médicas presenciais e por telemedicina. A expectativa é alcançar até 120 mil atendimentos ao longo de outubro.

SUS terá novos remédios para o câncer de mama

Mulheres também poderão ser tratadas no sistema público com novos tipos de medicamentos. Eles estarão disponíveis a partir de outubro. Fazem parte da lista: