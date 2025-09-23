Minério de ferro cai com demanda fraca por aço na China, apesar da reposição de estoques

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro fecharam em queda nesta terça-feira, pressionados por sinais de abrandamento da demanda de aço para uso final na China, embora a reposição de estoques antes do feriado do Dia Nacional da China tenha fornecido algum suporte aos preços durante a sessão.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, caiu 1,23%, a 802,5 iuanes (US$112,83) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,19%, a US$105,6 a tonelada.

Embora o consumo de aço industrial tenha aumentado no primeiro semestre do ano em mais de 7% em relação ao ano anterior, a demanda de aço para uso final caiu acentuadamente no terceiro trimestre, mantendo os preços do minério de ferro sob pressão, disse a corretora chinesa Galaxy Futures em nota.

Enquanto isso, a China, maior produtora mundial de aço, restringirá "estritamente" a nova capacidade no setor siderúrgico, já que o país vem enfrentando um excesso de produção que levou à queda dos preços.

Grandes produtores de aço, Japão e Índia divulgaram resultados mistos na produção de aço bruto. A produção de aço bruto do Japão caiu 3,4% em agosto, para 6,64 milhões de toneladas em relação ao ano anterior, enquanto a produção da Índia aumentou 14,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O presidente do banco central da China prometeu na segunda-feira lançar mão de uma variedade de ferramentas de política monetária para apoiar a recuperação econômica. O anúncio foi feito após a divulgação de dados econômicos decepcionantes na semana passada, incluindo a queda da produção industrial para o nível mais baixo em 12 meses.

(Reportagem de Lucas Liew)