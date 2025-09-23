Topo

Notícias

Minério de ferro cai com demanda fraca por aço na China, apesar da reposição de estoques

23/09/2025 07h59

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro fecharam em queda nesta terça-feira, pressionados por sinais de abrandamento da demanda de aço para uso final na China, embora a reposição de estoques antes do feriado do Dia Nacional da China tenha fornecido algum suporte aos preços durante a sessão.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, caiu 1,23%, a 802,5 iuanes (US$112,83) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,19%, a US$105,6 a tonelada.

Embora o consumo de aço industrial tenha aumentado no primeiro semestre do ano em mais de 7% em relação ao ano anterior, a demanda de aço para uso final caiu acentuadamente no terceiro trimestre, mantendo os preços do minério de ferro sob pressão, disse a corretora chinesa Galaxy Futures em nota.

Enquanto isso, a China, maior produtora mundial de aço, restringirá "estritamente" a nova capacidade no setor siderúrgico, já que o país vem enfrentando um excesso de produção que levou à queda dos preços.

Grandes produtores de aço, Japão e Índia divulgaram resultados mistos na produção de aço bruto. A produção de aço bruto do Japão caiu 3,4% em agosto, para 6,64 milhões de toneladas em relação ao ano anterior, enquanto a produção da Índia aumentou 14,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O presidente do banco central da China prometeu na segunda-feira lançar mão de uma variedade de ferramentas de política monetária para apoiar a recuperação econômica. O anúncio foi feito após a divulgação de dados econômicos decepcionantes na semana passada, incluindo a queda da produção industrial para o nível mais baixo em 12 meses.

(Reportagem de Lucas Liew)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'

Dinamarca associa drones no aeroporto de Copenhague a ataques híbridos em toda Europa

Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

Tocar em temas intocáveis até agora me dá uma esperança de mudança no Brasil, diz Haddad

[Coluna Mirem-se no exemplo de Chico, Gil e Caetano

Com quantas faltas Eduardo Bolsonaro pode ser cassado; entenda regra

Tornar português língua oficial da ONU até 2030 não é missão só de Portugal, diz presidente

Presidente do Brasil, Lula da Silva, abre debate geral na ONU focando na COP30

UE e OMS rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez

Grãos: volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 41% na semana

EUA desmantela rede capaz de prejudicar comunicações em Nova York antes da assembleia da ONU