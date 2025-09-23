Milei tenta fechar 'socorro financeiro' com Trump para conter corrida cambial antes das eleições

Os presidentes Javier Milei e Donald Trump reúnem-se nesta terça-feira (23), em Nova York, para definir uma ajuda financeira dos Estados Unidos que contenha a corrida cambial contra o peso argentino e o risco de um novo calote da dívida argentina. A promessa de um "salva-vidas" para o plano econômico de Milei fez os mercados darem um respiro ao Banco Central argentino que tem perdido reservas aceleradamente.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

O governo argentino também anunciou a eliminação transitória do imposto sobre a exportação de grãos, cereais e carnes, para incentivar os exportadores a ingressarem divisas no país. A dúvida é se os anúncios serão suficientes para evitar a desvalorização do peso argentino antes das eleições legislativas de 26 de outubro.

A expectativa dos mercados é pelas definições sobre qual será o "socorro financeiro" dos Estados Unidos para a Argentina. Já a oposição teme as consequências para a Argentina em troca do "salva-vidas".

Desta vez, não é o Fundo Monetário Internacional, mas diretamente o Tesouro dos Estados Unidos que está salvando um país ? algo que não acontecia desde 2002. Na época, Washington concedeu ao Uruguai um empréstimo de US$ 1,5 bilhão para ajudar o país a enfrentar uma grave crise bancária e econômica.

Milei se reúne com Trump à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Após o encontro entre os dois aliados ideológicos, são esperados mais detalhes sobre como será essa ajuda salvadora: montante, condições e exigências dos Estados Unidos.

Depois, Milei se reúne com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. O presidente argentino terá de explicar por que não acumulou reservas no Banco Central durante o primeiro semestre, quando o setor agropecuário ingressou no país as divisas das principais exportações. Eventuais ajustes no atual programa econômico só virão depois das eleições.

No ano que vem, a Argentina tem dois vencimentos consideráveis da dívida, por um total de US$ 8,5 bilhões (US$ 4 bilhões em janeiro; US$ 4,5 bilhões em julho). Acredita-se, por isso, que a ajuda dos Estados Unidos seja em torno de US$ 10 bilhões, para evitar qualquer dúvida sobre um calote que volta ao horizonte da economia argentina, que segue estagnada.

Urgência financeira

Na semana passada, o Banco Central argentino vendeu US$ 1,1 bilhão para conter a corrida cambial contra o peso. O montante é considerado alto para a economia argentina. Só na sexta-feira (19), foram US$ 678 milhões - uma das maiores vendas dos últimos 25 anos.

Nas últimas horas, o governo anunciou a eliminação transitória do imposto sobre as exportações de grãos, cereais e carnes, chamado de retenções agropecuárias, implementado há 23 anos. É a galinha dos ovos de ouro do fisco argentino. As exportações de soja, por exemplo, deixam 26% do que vendem. Até o começo do ano, eram 33%.

Até o dia 31 de outubro - cinco dias após as eleições - ou até os primeiros US$ 7 bilhões, o governo não vai cobrar essas retenções como forma de incentivar os exportadores a ingressarem divisas no Banco Central. Isso mostra o desespero do governo por ter dólares suficientes para conter uma corrida cambial contra o peso, mesmo que a urgência comprometa o equilíbrio fiscal.

Além disso, como um sinal para os credores de que a Argentina não corre risco de reestruturar a dívida ou de dar um calote, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, divulgou uma nota na qual afirmou que "a Argentina é um aliado sistemicamente importante dos Estados Unidos" e que "o Departamento do Tesouro está disposto a fazer o que for necessário para apoiar a Argentina".

Ele acrescentou que as opções são três: um "swap", isto é, uma troca de divisas com o Banco Central argentino; também a compra direta de divisas ou a compra de dívida pública argentina em dólares.

No dia 15 de abril, Scott Bessent esteve em Buenos Aires, prometendo "pleno apoio dos Estados Unidos às audazes reformas econômicas" do presidente Milei. Logo depois das palavras do secretário norte-americano, Milei agradeceu a Bessent e a Trump "pelo apoio incondicional ao povo argentino".

A oposição a Milei questiona se será mesmo incondicional ou se haverá exigências. O secretário do Tesouro garante que Washington não vai impor nenhuma condição. Mas a desconfiança é grande: os adversários veem uma manobra eleitoral e advertem sobre os riscos geopolíticos de uma dívida com um país, e não com um organismo internacional de crédito. Surgem teorias sobre a exigência de terras raras, como no caso da Ucrânia, ou de controle do Estreito de Magalhães contra a China, como no caso do Canal do Panamá.

Mercados invertem a tendência

Depois de duas semanas de uma corrida cambial, imediatamente após as palavras do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o dólar começou a recuar ante o peso argentino, fechando com uma queda de 5,6%. O peso argentino se valorizou 2,5% em relação ao euro.

A Bolsa de Buenos Aires subiu 7,5%, com ações que se valorizaram 25%. A taxa de risco-país caiu 25,6%, fechando em 1.083 pontos-base. Em Wall Street, as ações de empresas argentinas se valorizaram em até 20%.

Há um porém: com a eliminação transitória do imposto sobre as exportações, o Estado argentino deixa de arrecadar, comprometendo o superávit fiscal de 1,6% do Produto Interno Bruto, negociado com o FMI.

O custo fiscal da perda dessa receita é calculado entre 0,25% e 0,28% do PIB. Esse é o custo que o governo diz que teriam leis que o presidente Milei vetou, para atualizar o orçamento destinado aos portadores de deficiência, aos universitários ou aos médicos pediatras.

Economia em agonia

A Argentina procura um empréstimo salvador para blindar o peso argentino e, consequentemente, o plano econômico de Milei, que há tempos tem dado sinais de esgotamento.

A derrota eleitoral de 13,6 pontos na província de Buenos Aires (40% dos eleitores do país), em 7 de setembro passado, detonou uma corrida cambial contra o peso argentino, artificialmente valorizado desde que Milei assumiu a Presidência. O pleito antecipou o pior cenário, que nenhuma sondagem previu. Mostrou que chegou ao limite a paciência social com o ajuste fiscal de 5 pontos do PIB.

O empréstimo de US$ 20 bilhões do FMI, em abril (desembolsados US$ 14 bilhões), não foi suficiente para garantir a estabilidade da moeda argentina. Milei ancorou a moeda argentina ao dólar como forma de conter a inflação, tornando o país um dos mais caros do mundo e perdendo competitividade.

Para evitar uma desvalorização que acelere a inflação, o Banco Central tem queimado o dinheiro do FMI. À medida que gasta o dinheiro para conter a corrida cambial, fica com menos dólares para pagar a dívida, fazendo a taxa de risco-país disparar.

Com a taxa de risco-país elevada (subiu de 700 a 1.500 pontos-base em poucas semanas), acabam-se as chances de a Argentina se financiar no mercado de capitais. Para frear a corrida cambial, o governo também aumentou a taxa de juros (tocando os 80% ao ano), paralisando a economia, que não cresce desde abril. O país está a ponto de entrar, oficialmente, em recessão. Para frear o ataque dos mercados, a Argentina precisa agora de mais dinheiro. Mais dinheiro emprestado, mais dívida.

O círculo vicioso expõe a fragilidade de um plano econômico que se esgotou, mas que precisa ser esticado até as eleições legislativas de 26 de outubro, como forma de o governo ter chances eleitorais. É a economia submetida à sobrevivência política.

Uma desvalorização descontrolada do peso argentino teria impacto direto no aumento de preços - principal bandeira política do presidente Milei, que não consegue baixar a inflação dos 2% mensais.