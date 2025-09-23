Topo

Mesa da Câmara pede suspensão de mandato de três dos deputados envolvidos em motim

23/09/2025 14h43

A Direção da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira, 23, pedir a suspensão de três parlamentares que participaram do motim bolsonarista que impediu votações no plenário por dois dias, no início de agosto.

Em representações enviadas ao Conselho de Ética, a Mesa Diretora considera o parecer da Corregedoria Parlamentar da Casa, publicado na última sexta, 19, e pede a deliberação sobre a suspensão do mandato de Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS), por 30 dias.

O parecer dado pelo relator, Diego Coronel (PSD-BA), aponta que os três tiveram papel de protagonismo no motim. Trovão tentou impor uma espécie de barreira física para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) retomar o controle da Casa, enquanto Pollon e Van Hattem foram os últimos a ceder a cadeira para Motta.

O tempo de suspensão para Pollon era maior, de 120 dias, enquanto a sugestão para os colegas era de pena de30 dias. Nas representações enviadas pela Mesa Diretora para o Conselho de Ética, no entanto, os três deputados têm a mesma penalidade sugerida, de 30 dias.

A recomendação do relator também abarcava censura escrita para os três e para Allan Garcês (PP-MA), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Caroline de Toni (PL-SC), Domingos Sávio (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC), Nikolas Ferreira (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Pr. Marco Feliciano (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL; e Zucco (PL-RS), líder da oposição.

A obstrução da oposição ocorreu nas duas Casas, e durou mais de 30 horas. Em reação à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), aliados do ex-presidente ocuparam Mesas da Câmara e do Senado exigindo anistia, fim do foro privilegiado e impeachment de Moraes.

Após o fim do motim, oposição e o Centrão passaram a negociar a votação da PEC da Blindagem, que dificulta prisão de deputados e senadores e foi aprovada na semana passada na Câmara.

