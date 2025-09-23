Trabalho invisível: mergulhadores ficam 5h debaixo d'água 'limpando' navios

Debaixo d'água, não há margem para erro. O som da respiração se mistura ao barulho abafado do mar, enquanto o mergulhador desce com ferramentas em punho e foco absoluto. Ali embaixo, não há espaço para o medo. O frio muitas vezes castiga e qualquer falha pode ser fatal.

É nesse cenário que Marco Aurélio Passos Soares, 43 anos, natural de Rio Grande (RS) e mergulhador profissional há 17 anos, se sente à vontade. Supervisor de mergulho e gerente operacional da empresa VSP Offshore Underwater Services, do Paraná, ele trabalha com serviços subaquáticos, em funções que poucos conhecem, mas que exigem coragem, técnica e nervos de aço.

Quando estou no mar, é incrível, mas não consigo parar e relaxar, como muita gente imagina. Penso na família, na minha filha, é claro! Mas preciso ter empenho, responsabilidade e foco total no que estou fazendo ali embaixo naquele momento. Amo minha profissão e não consigo me enxergar em outro lugar.

Marco Aurélio Passos Soares, mergulhador profissional

Marco mergulha onde for necessário: mar aberto, portos, rios, lagos e represas. Já trabalhou em grandes obras subaquáticas, resgatou peças de navios e retirou restos de animais mortos de grades de usinas hidrelétricas.

O despertar para a profissão surgiu quando acompanhou de perto a ampliação dos Molhes da Barra, obra de hidráulica marítima de pedras, em sua cidade natal. Os mergulhadores vinham de fora, o que o motivou a correr atrás do sonho. Foi até Santos (SP) para fazer o curso de mergulhador profissional e obteve cinco certificações da Marinha, que o habilitaram a mergulhar até 50 metros.

Trabalho técnico e perigoso

Apesar de parecer uma aventura constante, o mergulho comercial é um trabalho técnico e muitas vezes perigoso. Os mergulhadores usam roupas e equipamentos adequados à temperatura da água e às condições da tarefa.

Entre as atividades mais comuns estão a limpeza de cascos e hélices de navios, que melhora o desempenho e prolonga a vida útil da embarcação. Hélices limpas reduzem o atrito com a água, economizam combustível e aumentam a estabilidade e segurança da navegação.

O trabalho costuma começar cedo, com horas de navegação até o local onde o navio está ancorado.

No caso do meu barco, que é muito moderno, não usamos cilindros e temos fornecimento contínuo de ar. Tem que estar atento sempre, porque qualquer falha pode ser fatal. Temos um sistema reserva nas costas, mas é preciso saber onde você está, como sair dali e o que fazer em caso de emergência.

Marco Aurélio Passos Soares

O tempo submerso varia conforme a profundidade. Até 10 metros, a permanência pode ser de 4 a 5 horas, segundo as normas da Marinha.

"Primeiro fazemos a inspeção. Se a limpeza for aprovada, colocamos até cinco mergulhadores na água. Trabalhamos em turnos de 3 a 4 horas, sempre em equipes, vamos revezando na raspagem de cracas, ostras, algas e limo manualmente. Depois, desce o maquinário com escovas que complementam a limpeza, tomando todo o cuidado para proteger a pintura do casco. Tiramos fotos e fazemos vídeos para comprovar que o trabalho foi concluído com sucesso. Geralmente, no final do dia, encerramos tudo", explica Marco.

Além do trabalho exaustivo, Marco relata que a vida marinha sempre surpreende: "Aqui em Paranaguá é comum encontrar o mero, peixe gigante, às vezes do tamanho de um Fusca. Eles são mansinhos. Golfinhos também aparecem de vez em quando."

Das profundezas para as redes: quando o mergulho vira conteúdo

Se para Marco o mar é um ambiente de trabalho técnico, para outros mergulhadores a experiência subaquática também se tornou uma forma de contar histórias, e viralizar nas redes.

Felipe Ferreira Quadros, 41 anos, é mergulhador profissional e criador de conteúdo digital. Com mais de 256 mil seguidores no TikTok e vídeos que somam mais de 11 milhões de curtidas, ele mostra os bastidores da profissão, a vida marinha e tira dúvidas dos seguidores com bom humor e paciência.

Natural de Canoas (RS), Felipe tem 13 anos de profissão. Empolgado com a carreira de um amigo mergulhador, ele também foi a Santos aprender o ofício na mesma escola que Marco estudou, a Divers University. Coincidentemente, ele também trabalha no Porto de Paranaguá (PR), realizando exclusivamente serviços de limpeza de cascos de navios e polimento de hélices desde o início de sua atuação na área.

Ele conta que a ideia de filmar seus mergulhos surgiu de uma necessidade pessoal: mostrar à família sua rotina subaquática.

Comecei a gravar para mostrar aos meus familiares o que eu fazia. Todos ficaram muito surpresos. Na minha casa, até meu relacionamento melhorou, porque eu chegava cansado e minha esposa não entendia o quanto meu trabalho é braçal e extenuante.

Felipe Ferreira Quadros, mergulhador profissional e criador de conteúdo digital

Felipe começou seu canal há dois anos, inicialmente com uma câmera simples. Mas tudo mudou no início deste ano, após uma viagem aos Estados Unidos, de onde trouxe um equipamento de ponta para captar imagens com mais qualidade.

Em poucas semanas, seus vídeos ganharam ainda mais visibilidade e o perfil foi monetizado.

"De repente, estava respondendo quase mil comentários por dia. Só que isso também começou a impactar minha rotina familiar. Tenho dois filhos, e eles começaram a sentir minha falta. Começamos a perder muito tempo de qualidade juntos. Infelizmente, não teria condições de expandir para outras redes sociais."

Ele conta que os vídeos com maior número de visualizações e engajamento são justamente os que mostram o trabalho de raspagem e polimento de hélices, um processo detalhado e visualmente impactante. No entanto, as interações mais frequentes vêm de pessoas curiosas sobre a profissão em si.

Você percebe que muita gente nem sabia que esse tipo de trabalho existia. As principais perguntas são sobre qual curso fazer, onde estudar, como entrar nesse mercado, quais são os salários e as oportunidades de emprego.

Felipe Ferreira Quadros

Segundo ele, a vida marinha e o receio de predadores despertam interesse, mas o que realmente chama atenção é a possibilidade de transformar o mergulho em carreira.

Muito além da técnica, a profissão acabou despertando uma nova experiência: a de acalmar quem assiste. O som suave das bolhas, a movimentação lenta dos peixes e os gestos do mergulhador criaram, quase sem intenção, um conteúdo hipnótico, que virou sucesso entre os fãs de ASMR (Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano).

"Descobri o ASMR postando. As pessoas começaram a comentar que meus vídeos traziam uma sensação boa, de calma. E é verdade. Muitas vezes, a gente entra na água estressado e sai como se tivesse feito uma sessão de terapia. Quem assiste sente o mesmo. É impressionante."

Os requisitos para entrar na profissão e o que esperar do salário

Um dos primeiros passos para entrar na carreira é se matricular em um curso de Mergulhador Raso Profissional com credenciamento ativo na Marinha.

Loreno Zuchitor Ignez, 46 anos, responsável técnico da escola Mergulho Pro, explica que os requisitos mínimos para se candidatar são: ter 18 anos; diploma de Ensino Médio completo; avaliação psicológica que comprove aptidão mental; perfil emocional compatível com a atividade e atestado médico hiperbárico habilitado, com formação reconhecida em cursos especializados da Marinha do Brasil ou equivalentes.

Demonstrar preparo físico também é primordial, pois o candidato terá de nadar 100 metros em qualquer estilo, manter apneia por no mínimo um minuto e flutuar por pelo menos dez minutos.

O perfil mais comum entre os alunos é de jovens com até 28 anos, vindos principalmente da região Sudeste. Entre as principais motivações estão o fascínio pelo fundo do mar e o interesse por uma profissão desafiadora, que envolve riscos, mas também grandes oportunidades.

Loreno Zuchitor Ignez, responsável técnico da escola Mergulho Pro

A remuneração média de um mergulhador comercial gira entre R$ 5 mil e R$ 6 mil mensais, podendo variar conforme a empresa, carga horária e tipos de serviço realizados. Em algumas empresas, também há pagamento de comissões por navio atendido ou por demanda específica, o que pode elevar significativamente os ganhos mensais.

Por que a limpeza de casco de navios vem sendo proibida?

Embora seja prática comum e mais barata, a limpeza subaquática de cascos de navios passou a ser restrita em diversos portos brasileiros por motivos ambientais. O processo pode liberar tintas tóxicas, como as antifouling, que contêm metais pesados.

Há também risco de contaminação por espécies marinhas invasoras, que se deslocam de um ecossistema para outro, além da liberação de sedimentos e microrganismos prejudiciais à qualidade da água.

"É um processo rápido e eficiente, mas cada vez mais limitado. Por este motivo, querem que a gente vá para bem longe da costa. Daqui a pouco vai ficar inviável", comenta Marco Aurélio.

Alternativa sustentável: docagem em estaleiro

Com a entrada em vigor da nova Normam-401/DPC, em 17 de junho de 2025, a tendência é que os navios realizem a limpeza em estaleiros, durante o processo chamado de docagem — quando a embarcação é retirada da água para manutenção e limpeza.

Essa alternativa permite que os resíduos sejam controlados e descartados de forma segura, sem causar impacto direto ao meio ambiente.

O Porto de Santos, por exemplo, já proíbe a limpeza subaquática dentro de sua área portuária, e outros portos estão adotando medidas semelhantes.