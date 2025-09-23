Topo

Membro do Fed diz não considerar, no momento, cortes de juros de 50 pontos-base nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que não considera no momento um corte de 50 pontos-base (pb) nas taxas de juros, mas ponderou que as taxas podem cair "um pouco" se o BC americano estiver no caminho para atingir a meta de inflação de 2%.

"Em um ritmo gradual, as taxas podem cair consideravelmente", disse Goolsbee, em entrevista à CNBC transmitida nesta terça-feira. "À medida que a inflação recuar para 2%, poderemos ainda cortar as taxas de juros."

Goolsbee também reafirmou a meta de inflação de 2% do Fed e descartou que o alvo tenha sido revisado para cima. "Precisamos chegar à meta de inflação a 2%, e comentários de que aumentamos a meta são perigosos."

Em relação ao mercado de trabalho, Goolsbee disse que o setor tem registrado poucas contratações e poucas demissões e que as estatísticas mostram "bastante estabilidade". "O mercado de trabalho continua esfriando em ritmo moderado e modesto", acrescentou.

Goolsbee também comentou que a política que do Fed continua "um pouco restritivo" e defendeu a independência do BC norte-americano.

