Topo

Notícias

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões

23/09/2025 07h34

As seis dezenas do concurso 2.918 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

O que acontece com Eduardo após Motta vetar indicação como líder da minoria

Tornar português língua oficial da ONU até 2030 não é missão só de Portugal, diz presidente

Presidente do Brasil, Lula da Silva, abre debate geral na ONU focando na COP30

UE e OMS rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez

Grãos: volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 41% na semana

Imigração é ativo 'crucial' para EUA, afirma OCDE

OMS: não existe vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo

Milei tenta fechar 'socorro financeiro' com Trump para conter corrida cambial antes das eleições

Rússia diz que seria arriscado permitir que tratado nuclear com EUA expire

Assembleia Geral da ONU ao vivo: veja discurso de Lula hoje em tempo real

Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones