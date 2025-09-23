Topo

MBRF nasce com foco em simplicidade e crescimento sustentável, dizem controlador e CEO

São Paulo

23/09/2025 14h45

Concluído o processo de fusão entre Marfrig e BRF, a MBRF surge como uma das maiores empresas multiproteínas do mundo, com receita líquida anual de cerca de R$ 152 bilhões e presença consolidada em 117 países. A partir desta terça-feira, 23, as ações da companhia passam a ser negociadas na B3 sob o ticker MBRF3, marco que o controlador e o novo CEO da empresa classificam como histórico para o setor.

Para o fundador da Marfrig e controlador da MBRF, Marcos Molina, a fusão representa "não apenas o nascimento de uma empresa, mas inaugura uma nova era para o setor: uma empresa multiproteínas com escala global, que integra inovação, tecnologia, excelência e protagonismo na indústria alimentícia".

"Este é um marco histórico para nosso segmento e eu tenho um orgulho enorme da empresa que estamos construindo. A MBRF agrega um amplo conhecimento do mercado, eficiência operacional, marcas icônicas, respeito ao meio ambiente e uma base de clientes robusta. Estamos preparados para acelerar a nossa jornada de crescimento sustentável, gerando valor para clientes e acionistas, e correspondendo ao legado de confiança do mercado", disse, em nota.

Nomeado CEO da MBRF, Miguel Gularte destacou a estratégia de integração das companhias. "A MBRF nasce com o compromisso de unir o que cada companhia tem de melhor para construir uma empresa ainda mais simples, ágil e eficiente. Para isso, contamos com um time de lideranças experiente e com a força e o comprometimento dos nossos 130 mil colaboradores ao redor do mundo".

Com ampla experiência no setor, Gularte terá papel central na condução da integração, no fortalecimento da cultura organizacional e na promoção de um crescimento sustentável da companhia, ressaltou a MBRF.

Segundo a companhia, a nova estrutura organizacional foi simplificada para acelerar ganhos de sinergia, otimizar processos e maximizar resultados.

O Comitê Executivo será formado por oito vice-presidências, incluindo áreas estratégicas como Finanças, Mercado Halal, Mercado Brasil e Marketing, Supply Chain e operações internacionais.

A plataforma multiproteínas da MBRF reúne marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit.

