Mauro Vieira diz que encontro entre Lula e Trump não deve ser presencial

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que "talvez não seja possível" um encontro presencial entre os presidentes Lula e Donald Trump, dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Segundo o chanceler brasileiro, a reunião pode ser por telefone ou videoconferência. "O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado", disse Vieira em entrevista à CNN.

O encontro deve ocorrer na semana que vem. Hoje, durante seu discurso na ONU, Trump elogiou Lula e contou que eles se abraçaram e conversaram brevemente. "Tivemos uma ótima química", afirmou o presidente dos EUA. Foi a primeira vez que eles se encontraram.

Vieira confirmou o encontro entre os presidentes e disse que eles puderam "trocar algumas poucas palavras". Trump disse ter gostado de Lula e que só faz "negócio" com as pessoas de que gosta. "Sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos norte-americanos. Sinto muito por dizer que o Brasil está fazendo mal e continuará a fazer mal. Eles só podem fazer bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles vão falhar, como outros falharão", completou.

O ministro afirmou que o Brasil está aberto e pronto para conversar e negociar, mas exaltou a soberania. "A questão política é inegociável, não há espaço para isso", disse. "A única coisa que não podemos discutir é a soberania ou a independência dos Poderes do brasil, como o presidente Lula disse hoje em seu discurso", ressaltou Vieira.

Sem citar Trump, Lula chamou as sanções contra o Brasil de "arbitrárias". "A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", disse. "Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", completou o petista.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) tem encabeçado uma campanha por sanções contra o Brasil. O filho de Jair Bolsonaro (PL) diz atuar nos EUA para pressionar o país a conceder anistia ampla, geral e irrestrita aos condenados por atos golpistas, o que inclui seu pai, sentenciado a 27 anos de prisão.