Macron diz que Trump pode ganhar Nobel da Paz se 'parar' guerra em Gaza

23/09/2025 14h14

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse, nesta terça-feira (23), que seu contraparte americano, Donald Trump, poderia ganhar o prêmio Nobel da Paz só "se parar" o conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza.

"Vejo um presidente americano que se mobiliza, que reiterou esta manhã no púlpito [da Assembleia Geral da ONU], 'Quero a paz. Resolvi sete conflitos'. Que quer o prêmio Nobel da Paz. O prêmio Nobel da Paz só é possível se o senhor resolver este conflito", disse Macron à emissora BFMTV, dirigindo-se a Trump.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, o magnata republicano não esconde sua ambição de conseguir um Nobel da Paz, prêmio que um de seus grandes adversários democratas, o ex-presidente Barack Obama, ganhou pouco após assumir a Presidência, em 2009.

Macron advertiu também que não ficaria "de braços cruzados" em caso de represálias israelenses depois que a França reconheceu oficialmente o Estado da Palestina na segunda-feira, um gesto orientado a alcançar a paz entre israelenses e palestinos que, embora histórico, segue sendo sobretudo simbólico.

A guerra em Gaza eclodiu após os ataques de 7 de outubro de 2023, orquestrados pelo movimento islamista palestino Hamas em território israelense, nos quais morreram 1.219 pessoas, civis na maioria.

A represália israelense em Gaza, governada pelo Hamas, provocou a morte de mais de 65 mil palestinos, também civis na maioria, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, dados que a ONU considera confiáveis.

