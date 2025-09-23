Após sanções, Lula e Trump transferem crise inédita para Assembleia da ONU

O presidente Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, serão os primeiros chefes de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) hoje, em meio a uma crise inédita entre os dois países.

O que aconteceu

Os dois deverão apresentar posicionamentos distintos na maioria dos temas. Enquanto Lula deverá pregar o multilateralismo, mais união em torno de pautas climáticas e alternativas para os atuais conflitos bélicos, Trump deverá reforçar o papel dos EUA no mundo contra o avanço de outras potências, refutar a agenda sustentável e defender Israel no conflito n Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos deverão ser o principal alvo da fala de Lula, mesmo que o país ou Trump não sejam citados nominalmente. Como o UOL tem mostrado, a defesa do multilateralismo econômico deverá ser o ponto central da fala, com críticas à imposição unilateral das tarifas que os EUA implementaram internacionalmente —no caso do Brasil, com sanções diversas.

Menos de 24 horas depois do anúncio de novas sanções, Lula deverá fazer uma reclamação sobre o que considera intervenção na soberania nacional. O presidente tem repetido que o tarifaço de Trump é uma "chantagem econômica" e deverá levar à assembleia o discurso patriótico que tem reforçado internamente desde que a taxação extra para o Brasil foi anunciada.

Este clima de tensão entre os dois países é inédito. Brasil e Estados Unidos têm 201 anos de relações bilaterais e, desde que as Assembleias da ONU foram iniciadas, há 80 anos, seus respectivos chefes de Estado nunca tiveram em uma situação tão divergente.

Desde os primeiros anúncios de sanções, o governo brasileiro tem tentado negociar com os EUA, sem sucesso. Interlocutores do Planalto e do Itamaraty contam que as conversas ficaram a cargo exclusivamente do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do próprio Trump, sem que nenhum dos dois oferecesse nem um canal sequer para interlocução, o que irritou Lula e a cúpula governista.

Ontem, o Itamaraty subiu o tom após os novos anúncios, que envolviam aplicação da Lei Magnitsky contra membros do governo e a mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes. Em nota, o governo brasileiro repudiou o anúncio "com profunda indignação" e disse que "o Brasil não se curvará a mais essa agressão". É esperado que o discurso de Lula na Assembleia esteja nessa mesma sintonia.

Historicamente, o Brasil é o primeiro país a discursar, seguido dos Estados Unidos. Antes dele, o diretor-geral da ONU, o português António Guterres, abre a reunião, seguido pela presidente da Assembleia Geral, a alemã Annalena Baerbock.

Um encontro entre Trump e Lula poderá ocorrer nos bastidores. Trump poderá estar na antessala da Assembleia Geral, onde os líderes aguardam para subir ao púlpito, quando Lula sair. Os dois não se encontraram desde que Trump assumiu, em janeiro, e membros do governo brasileiro não mostram muito entusiasmo para este possível encontro.

COP30 na Amazônia também estará no discurso. O presidente brasileiro falará do evento, a ser realizado em Belém, em novembro, considerado por ele como a "COP da verdade", para cobrar compromissos de países ricos. O assunto também é refutado por Trump, que tirou os EUA do Acordo de Paris e indicou que não viajará ao Pará. Lula diz que o convite foi enviado.

Lula deverá fazer, ainda, uma defesa da importância do chamado Sul Global. Em discurso alinhado com parceiros do Brics, como China e Índia, defenderá o financiamento para países em desenvolvimento e maior participação dessas nações na tomada de decisões internacionais, o que inclui pleitear mais cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU —Trump também deverá criticar a organização, mas por outros motivos.

Antes da fala, Lula se reunirá com Guterres. Ele vai participar de uma reunião rápida com o diretor-geral já na sede da ONU, poucos minutos antes de o português subir para a abertura da sessão.