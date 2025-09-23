Kotscho: Lula fez discurso de estadista; Trump falou só ao público dos EUA

Lula adotou uma postura de estadista ao defender a democracia e a soberania na ONU, enquanto Donald Trump focou no público interno americano, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

No evento, Lula foi aplaudido em temas como direitos humanos e clima, enquanto a delegação dos EUA permaneceu em silêncio diante das críticas. O contraste entre os discursos dos dois presidentes foi marcante para os observadores internacionais.

O Trump piscou primeiro. Não deve ter ouvido o discurso do Lula, que atacou duramente o governo americano, sem citar o nome de Trump. Lula fez um discurso de estadista para o mundo. Trump falou para o público interno e só fez ameaças aos outros países, inclusive aliados. Parecia um camelô de si mesmo.

Trump mentiu muito em seu discurso, inclusive sobre as relações com o Brasil. Para ele, só a América importa. Negacionista do clima, implacável com imigrantes, só faltou Trump falar contra as vacinas. Em trinta segundos, virou amigo de Lula. Para evitar armadilhas, é bom que esse encontro não seja presencial.

Lula foi aplaudido várias vezes durante o discurso dele, quando falou de direitos humanos, soberania, democracia, controle de big techs, clima e genocídio em Gaza. No ano passado, quando Lula falou pela primeira vez que o que estava acontecendo em Gaza era um genocídio, foi muito criticado. E hoje na ONU mais de 150 países já assinaram um documento dizendo que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Até o secretário-geral da ONU falou isso. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

A colunista Mariana Sanches destacou que a delegação americana não reagiu aos aplausos ao discurso de Lula, mesmo diante de críticas à postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil.

A Assembleia Geral que estava lotada. São 193 estados membros mais dois estados observadores e a plenária estava repleta de chefes de Estado e diplomatas. Ela aplaudiu efusivamente, mas quem não aplaudiu foi Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos.

A delegação americana inteira não aplaudiu esse momento em que Lula defendeu a soberania brasileira e a democracia. Ele fez uma dura crítica ao posicionamento dos EUA sem citar Trump, mas dizendo que o Brasil está, sim, sofrendo os piores ataques à sua democracia em décadas e que são sanções descabidas. Mariana Sanches, colunista do UOL

A colunista Letícia Casado lembrou o papel do cientista político Steven Levitsky na preparação do discurso de Lula, após encontros recentes no Planalto para debater riscos à democracia.

Steven Levitsky, que é um cientista político e autor de uma das principais obras sobre autocracia, veio para Brasília para fazer uma palestra no instituto do Gilmar Mendes. Antes, ele foi ao Palácio do Planalto para conversar com Lula. Esse encontro durou mais de duas horas. Lula conversou, falou e escutou muito sobre autocracia.

Isso também ajudou a fortalecer e a colocar um pouco das bases desse discurso dele hoje. Ele fez um discurso de estadista, sem citar e sem bater de frente com o Donald Trump. Dentro disso, Lula já estava formulando e organizando alguns pontos daquilo que ele ouviu algumas semanas atrás ao conversar com um dos principais autores do mundo sobre o tema. Letícia Casado, colunista do UOL

O contraste entre Lula e Trump também ficou evidente para Mariana Sanches, que detalhou os pontos de maior discordância entre os dois presidentes em seus discursos na ONU.

O Lula e o Trump não poderiam discordar mais. Trump criticou os ambientalistas, a questão de Gaza, o antecessor, o teleprompter e a escada. Enfim, em uma hora de discurso ele teve tempo para criticar todo mundo. Só que ele não criticou Lula. Mariana Sanches, colunista do UOL

