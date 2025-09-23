Josias: 'Lula faz das sanções de Trump uma limonada eleitoral na ONU'

Lula aproveitou as sanções dos EUA para reforçar sua mensagem e mobilizar o eleitorado brasileiro durante discurso na ONU, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O presidente defendeu o Supremo Tribunal Federal, criticou as sanções americanas e respondeu a Donald Trump, que, mesmo sem citar Lula diretamente, mencionou o Brasil ao fim de sua fala e indicou possível diálogo futuro.

No discurso, o Lula foi muito duro, e ele se contrapôs ao Trump já nos primeiros parágrafos, questionou as sanções contra o Brasil, diz que não há justificativa para medidas unilaterais, arbitrárias, refutou aquela tese da caça às bruxas contra o Bolsonaro, defendeu o Supremo e traçou ali no chão do plenário da ONU a mesma linha que ele já havia rabiscado no solo brasileiro, a nossa democracia e a nossa soberania são inegociáveis. Josias de Souza

Para Josias, os temas relativos a Trump tem ajudado Lula a falar ao seu público, na defesa da soberania nacional

Do ponto de vista interno, Lula fez o que desejava. Ele acabou transformando as sanções mais recentes dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e os seus familiares, transformou isso tudo em limonada eleitoral. Falou para o público interno, para o eleitorado interno, se enrolou ali na bandeira brasileira, tocou os clarins da soberania nacional, como ele tinha esboçado que faria. E foi notado pelo Trump. Josias de Souza

Sobre a citação de Trump a Lula, Josias não viu grandes prejuízos ao presidente.

Esse diálogo até aqui não tinha ocorrido. Se vier a ocorrer, será o complemento desse serviço que o Lula fez a si mesmo e a sua plataforma eleitoral de 2026. Fez o que pretendia fazer na ONU e teve esse diferencial. Muitos imaginaram que o Trump ia ignorar o Lula. Ele ignorou na maior parte do pronunciamento, mas no final notou, não pronunciou o nome do Lula. Foi um diálogo muito exótico que os dois tiveram ali, mas o Lula fez das sanções uma limonada eleitoral. Josias de Souza

Veja a íntegra do programa: