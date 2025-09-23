Topo

Lula diz na ONU que soberania do Brasil é inegociável e critica medidas unilaterais contra país

23/09/2025 11h03

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira que a soberania brasileira é inegociável e criticou medidas unilaterais impostas ao país e ataques ao Poder Judiciário brasileiro.

Lula também afirmou que a imposição de sanções arbitrárias está se tornando constante e que os ideais que inspiraram a criação da ONU estão ameaçados.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

