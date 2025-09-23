Topo

Notícias

Na ONU, Lula critica Trump e Bolsonaro: 'Brasil deu recado a autocratas'

Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

23/09/2025 10h57Atualizada em 23/09/2025 11h50

O presidente Lula (PT) abriu a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) hoje com fortes críticas às sanções dos Estados Unidos e ao que chamou de extrema direita internacional. Veja a íntegra.

O que aconteceu

Lula focou seu discurso na defesa do multilateralismo e da cooperação internacional. "Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades, cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa", afirmou o presidente.

"Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas", disse Lula, em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também criticou fortemente as ações do presidente dos EUA, Donald Trump, sem citá-los nominalmente.

Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.
Lula, na ONU, sobre a condenação de Bolsonaro

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", continuou Lula. "A intolerância em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias", disse, em referência às sanções de Trump contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Trump tampouco foi poupado. O presidente tem repetido que o tarifaço de Trump é uma "chantagem econômica". Em meio a uma tensão inédita entre os dois países, o norte-americano foi o próximo chefe de Estado a falar.

Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra.
Lula, na ONU

Como esperado, Lula pediu também paz nos e condenou os ataques de Israel. Ontem, ele já havia reafirmado que considera o que acontece na Faixa de Gaza como "genocídio" e "limpeza étnica". "Todos sabemos que não haverá solução militar", disse, sobre o conflito na Ucrânia.

"Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo", disse, em referência aos vetos dos Estados Unidos. "Em Gaza, a fome é usada como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente."

O presidente tratou ainda da importância do chamado Sul Global. Ele defendeu o financiamento para países em desenvolvimento e maior participação dessas nações na tomada de decisões internacionais, cobrando, mais uma vez, mais cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU.

Também tratou da COP30, na Amazônia. O presidente brasileiro abordou o evento, a ser realizado em Belém, em novembro, chamando mais uma vez de "COP da verdade", cobrando compromissos de países ricos.

Historicamente, o Brasil é o primeiro país a discursar, seguido dos Estados Unidos. Antes de Lula, o diretor-geral da ONU, o português António Guterres, abre a reunião, seguido pela presidente da Assembleia Geral, a alemã Annalena Baerbock.

Veja trechos do discurso de Lula

  • Soberania nacional, multilateralismo e extrema direita

Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas.

Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa.

Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade.

Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela.

  • 'Genocídio' em Gaza

Nenhuma situação é mais emblemática do uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza.

Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o Direito Internacional Humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente.

  • Regulação das redes sociais e das big techs

As plataformas digitais trazem possibilidades de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser uma "terra sem lei". Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis.

Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes, como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia.

  • COP e clima

A COP30, em Belém, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta.

Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de duzentos anos de emissões.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Mujica, Cuba, falsos patriotas: veja frases de Lula em discurso na ONU

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' por causa da imigração irregular

Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

Discurso completo de Lula na ONU: veja íntegra da fala na Assembleia Geral

Controvérsia na Espanha por falhas em tornozeleiras eletrônicas para proteger mulheres vítimas de violência

Trump diz que reconhecimento do Estado palestino é 'recompensa' por 'atrocidades horríveis'

Trump exige que países europeus 'parem imediatamente' de comprar petróleo russo

Trump denuncia China e Índia como os 'principais financiadores' da guerra da Rússia na Ucrânia

Trump zomba da ONU e a acusa de não ajudá-lo nas negociações de paz

Cientistas defendem uso de paracetamol durante gravidez, apesar de críticas de Trump

Medicamentos contra lúpus são incluídos no rol de cobertura dos planos de saúde