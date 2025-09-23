Na ONU, Lula critica Trump e Bolsonaro: 'Brasil deu recado a autocratas'

O presidente Lula (PT) abriu a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) hoje com fortes críticas às sanções dos Estados Unidos e ao que chamou de extrema direita internacional. Veja a íntegra.

O que aconteceu

Lula focou seu discurso na defesa do multilateralismo e da cooperação internacional. "Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades, cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa", afirmou o presidente.

"Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas", disse Lula, em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também criticou fortemente as ações do presidente dos EUA, Donald Trump, sem citá-los nominalmente.

Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.

Lula, na ONU, sobre a condenação de Bolsonaro

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", continuou Lula. "A intolerância em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias", disse, em referência às sanções de Trump contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Trump tampouco foi poupado. O presidente tem repetido que o tarifaço de Trump é uma "chantagem econômica". Em meio a uma tensão inédita entre os dois países, o norte-americano foi o próximo chefe de Estado a falar.

Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra.

Lula, na ONU

Como esperado, Lula pediu também paz nos e condenou os ataques de Israel. Ontem, ele já havia reafirmado que considera o que acontece na Faixa de Gaza como "genocídio" e "limpeza étnica". "Todos sabemos que não haverá solução militar", disse, sobre o conflito na Ucrânia.

"Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo", disse, em referência aos vetos dos Estados Unidos. "Em Gaza, a fome é usada como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente."

O presidente tratou ainda da importância do chamado Sul Global. Ele defendeu o financiamento para países em desenvolvimento e maior participação dessas nações na tomada de decisões internacionais, cobrando, mais uma vez, mais cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU.

Também tratou da COP30, na Amazônia. O presidente brasileiro abordou o evento, a ser realizado em Belém, em novembro, chamando mais uma vez de "COP da verdade", cobrando compromissos de países ricos.

Historicamente, o Brasil é o primeiro país a discursar, seguido dos Estados Unidos. Antes de Lula, o diretor-geral da ONU, o português António Guterres, abre a reunião, seguido pela presidente da Assembleia Geral, a alemã Annalena Baerbock.

Veja trechos do discurso de Lula

Soberania nacional, multilateralismo e extrema direita

Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas.

Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa.

Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade.

Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela.

'Genocídio' em Gaza

Nenhuma situação é mais emblemática do uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza.

Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o Direito Internacional Humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente.

Regulação das redes sociais e das big techs

As plataformas digitais trazem possibilidades de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser uma "terra sem lei". Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis.

Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes, como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia.

COP e clima

A COP30, em Belém, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta.