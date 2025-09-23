Lula anuncia aporte de R$ 5,2 bi em fundo de preservação de florestas

O presidente Lula (PT) anunciou hoje, nos Estados Unidos, um aporte de 1 bilhão de dólares (R$ 5,28 bilhões na cotação atual) para o TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre).

O que aconteceu

"O Brasil vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro país a se comprometer com investimento no fundo, com 1 bilhão de dólares", disse Lula, nos Estados Unidos. Segundo o presidente, o fundo "não é caridade", mas, sim, "um investimento na humanidade".

Fundo vai articular conservação, uso sustentável dos recursos ecossistêmicos e justiça social "em prol de um novo modelo de desenvolvimento", segundo o presidente. "Suas instâncias decisórias contarão com a presença de países investidores e de países com florestas tropicais."

Lula voltou a citar a COP, dizendo que será o "momento da verdade para nossa geração de líderes". "As florestas tropicais são fundamentais para manter vivo o propósito de limitar o aquecimento global a 1,5º C", disse o presidente, fazendo referência à meta global, estabelecida em 2015, no Acordo de Paris, de limitar o aquecimento do planeta até 2100.

Mais cedo, durante o discurso na Assembleia Geral da ONU, Lula havia dito que que chegou a hora de passar da etapa de negociações climáticas para a de implementação. Para o presidente, bombas nucleares não protegerão o mundo das mudanças do clima.

No mesmo discurso, Lula lembrou a importância de todos os líderes partirem para a ação climática. "Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento da região nos dois últimos anos", disse ele.