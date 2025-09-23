Livro com enredo de fantasia foi 'manual' de abusos cometidos por professor

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

Condenado a 51 anos por abusar sexualmente de seus alunos, o ex-professor Carlos Veiga Filho, 62, deixou registrado em um livro um retrato perturbador dos crimes que cometeu por quase quatro décadas.

Em "O Reino de Zandripur", Veiga narra a saga de um mago e dos meninos escolhidos por ele para se tornarem cavaleiros do reino.

Essa mesma fantasia era parte do método que ele usou para criar laços, manipular e violentar meninos dentro e fora das escolas em que trabalhou.

Os detalhes do livro estão na série "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", podcast original UOL Prime. O segundo episódio "Leia o Livro" agora já está disponível para todo o público nas plataformas do UOL e no Spotify.

O protagonista de "O Reino de Zandripur", Navarre de La Vega, aborda rapazes quando eles estão nus. Um deles, Keks, foi nomeado em referência ao apelido de um ex-aluno e vítima de Veiga, Keko.

Além disso, Veiga distribuía uma espécie de RG aos alunos, que a partir daquele momento virariam "cidadãos" de Zandripur.

Veiga também coordenava um programa de monitoria no Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais de São Paulo, no qual alunos mais velhos cuidavam dos mais novos em viagens escolares.

Os monitores eram escolhidos por ele e tinham que passar por rituais secretos ao serem "coroados". Nessas ocasiões, abusou de diversos adolescentes.

No livro, o vilão é conhecido no reino por molestar meninos. Também há diversas cenas em que a nudez dos jovens cavaleiros é citada.

Apresentado pelas jornalistas Cris Fibe, colunista do UOL e autora do livro "João de Deus: o Abuso da Fé", Paula Sacchetta, documentarista, diretora e roteirista, e Camila Brandalise, repórter do núcleo de reportagens especiais do UOL, especializada na cobertura de assédio sexual e violência de gênero, o podcast investiga quando os crimes começaram, por que duraram tanto tempo e quem era Veiga longe dos muros das escolas.

Assinante do UOL já pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify:

Por que ouvir

Durante oito meses de investigação, a equipe do podcast conversou com 41 pessoas —incluindo ex-alunos, ex-funcionários, ex-professores, familiares e vítimas adultas, que choraram ao narrar abusos sofridos na adolescência.

As jornalistas também tiveram acesso ao processo contra Veiga, que incluía um laudo pericial com 319 fotos de pornografia infantil armazenadas em seu HD.

O podcast destrincha ainda a cultura do silêncio, reforçada por um dado pouco conhecido: até 2005 o Código Penal brasileiro mencionava o crime de "sedução" apenas contra meninas, ignorando a vulnerabilidade de meninos.

Relembre o caso

Carlos Veiga Filho lecionou durante décadas em escolas de elite do estado de São Paulo, onde cultivava a imagem de professor carismático.



Ele chamava os alunos pelos apelidos e mantinha a sala de aula sempre aberta --até ser preso, em junho de 2024 e depois condenado, em fevereiro de 2025, por abusar de três adolescentes do colégio Libere Vivere, na cidade de Serra Negra.

Com a prisão, novas vítimas deram suas versões, e as investigações mostraram que os abusos ocorriam há quase 40 anos, inclusive no Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais da capital paulista.

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirmou que não tinha "conhecimento sobre os fatos" nem registro de denúncias. Disse também lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast.

Advogado de Veiga, Jhonatan Wilke afirmou que não comenta casos antigos, apenas as três denúncias envolvendo alunos da cidade de Serra Negra, feitas em 2023, que levaram à prisão do professor no ano passado. Disse não ter sido provado que houve intenção de "satisfação de lascívia" por parte de Veiga.

O advogado do Colégio Libere Vivere, Eduardo Leite afirmou ao UOL que a direção foi informada por pais de alunos sobre os abusos cometidos por Veiga e, na sequência, o denunciou para a polícia. "A escola não poderia negligenciar a denúncia e foi exatamente o que aconteceu."