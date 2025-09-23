Abraço em Lula e críticas a ONU: veja a íntegra do discurso de Trump na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). O republicano negou o aquecimento global, exaltou seu próprio governo, criticou a ONU e afirmou que teve "uma química excelente" com o presidente Lula (PT).

Veja a íntegra do discurso

Muito obrigado, muito apreciado. E não me importo de fazer o discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Sinto-me muito feliz por estar aqui com você, mesmo assim, e assim você fala mais com o coração. Só posso dizer que quem quer que esteja operando este teleprompter está em apuros. Olá, senhora primeira-dama. Muito obrigado por estar aqui. Senhora presidente, senhor secretário-geral, primeira-dama dos Estados Unidos, ilustres delegados, embaixadores e líderes mundiais. Seis anos se passaram desde a última vez que estive neste grande salão e me dirigi a um mundo próspero e em paz no meu primeiro mandato. Desde aquele dia, as armas de guerra destruíram a paz que forjei em dois continentes. Uma era de calma e estabilidade deu lugar a uma das maiores crises do nosso tempo. E aqui, os Estados Unidos, quatro anos de fraqueza, ilegalidade e radicalismo sob a última administração, levaram nossa nação a uma série repetida de desastres. Há um ano, nosso país estava em sérios apuros, mas hoje, apenas oito meses após o início do meu governo, somos o país mais quente do mundo e não há outro país sequer perto disso. Os Estados Unidos são abençoados com a economia mais forte, as fronteiras mais fortes, o exército mais forte, as amizades mais fortes e o espírito mais forte de qualquer nação na face da Terra.

Esta é, de fato, a era de ouro da América. Estamos revertendo rapidamente a calamidade econômica que herdamos do governo anterior, incluindo aumentos de preços ruinosos e inflação recorde, uma inflação como nunca tivemos antes. Sob minha liderança, os custos de energia caíram, os preços da gasolina caíram, os preços dos alimentos caíram, as taxas de hipoteca caíram e a inflação foi derrotada. A única coisa que está em alta é o mercado de ações, que acaba de atingir um recorde. Na verdade, atingiu um recorde 48 vezes no último curto período de tempo. O crescimento está crescendo. A indústria está crescendo. O mercado de ações, como eu disse, está indo melhor do que nunca. E todos vocês nesta sala se beneficiam disso, quase todos. E, o mais importante, os salários dos trabalhadores estão subindo no ritmo mais rápido em mais de 60 anos, e é disso que se trata, não é? Em quatro anos do presidente Biden, tivemos menos de US$ 1 trilhão em novos investimentos nos Estados Unidos.

Em apenas oito meses desde que assumi o cargo, garantimos compromissos e dinheiro já pago no valor de US$ 17 trilhões. Pense nisso: quatro anos, menos de um trilhão. Em oito meses, muito mais de US$ 17 trilhões estão sendo investidos nos Estados Unidos, e agora estão chegando de todas as partes do mundo. Implementamos os maiores cortes de impostos e regulamentações da história americana, tornando este, uma e outra vez, o melhor país do mundo para se fazer negócios. E muitas pessoas nesta sala estão investindo nos Estados Unidos, e isso se mostrou um investimento extremamente bom durante esse período de oito meses. No meu primeiro mandato, construí a maior economia da história do mundo. Tivemos a melhor economia da história do mundo, e estou fazendo a mesma coisa novamente, mas desta vez é muito maior e ainda melhor. Os números superam em muito o meu primeiro mandato, que bateu recordes.

Na nossa fronteira sul, repelimos com sucesso uma invasão colossal. E nos últimos quatro meses, e são quatro meses consecutivos, o número de imigrantes ilegais admitidos e entrando em nosso país foi zero. Difícil de acreditar, porque se você olhar para trás, há apenas um ano, eram milhões e milhões de pessoas chegando de todo o mundo, de prisões, de instituições mentais, traficantes de drogas, de todo o mundo, elas simplesmente inundaram nosso país com a ridícula política de fronteiras abertas do governo Biden. Nossa mensagem é muito simples: se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, você irá para a cadeia ou voltará para o lugar de onde veio, ou talvez até mais longe do que isso, você sabe o que isso significa.

Quero agradecer ao país de El Salvador pelo trabalho bem-sucedido e profissional que fizeram ao receber e prender tantos criminosos que entraram em nosso país, e foi sob o governo anterior que o número se tornou recorde, e todos eles estão sendo retirados. Não temos escolha, e outros países não têm escolha, porque outros países estão exatamente na mesma situação com a imigração. Isso está destruindo o seu país e você tem que fazer algo a respeito. No cenário mundial, a América é respeitada novamente como nunca foi respeitada antes. Pense em dois, três, quatro ou um ano atrás, éramos motivo de chacota em todo o mundo. Na cúpula da Otan em junho, praticamente todos os membros da Otan se comprometeram formalmente a aumentar os gastos com defesa, a meu pedido, de 2% para 5% do PIB, tornando nossa aliança muito mais forte e poderosa do que nunca.

Em maio, viajei ao Oriente Médio para visitar meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo, e esses valiosos relacionamentos com a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e outros países estão agora, acredito, mais próximos do que nunca. Meu governo negociou um acordo comercial histórico após o outro, incluindo com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Indonésia, as Filipinas, a Malásia e muitos, muitos outros. Da mesma forma, em um período de apenas sete meses, encerrei sete guerras infindáveis. Eles disseram que eram infindáveis. Você nunca vai resolvê-las. Algumas duraram 31 anos, duas delas, 31, pense bem, 31 anos. Uma durou 36 anos, a outra, 28 anos. Encerrei sete guerras. E em todos os casos, elas estavam em fúria, com incontáveis

Incluiu todos eles. Nenhum presidente ou primeiro-ministro. E, aliás, nenhum outro país jamais fez algo parecido, e eu fiz isso em apenas sete meses. Nunca aconteceu antes. Nunca houve nada parecido. Muito honrado por ter feito isso. É uma pena que eu tenha tido que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas. E, infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas nem sequer tentaram ajudar em nenhum deles. Terminei sete guerras, negociei com os líderes de cada um desses países e nunca recebi um telefonema das Nações Unidas se oferecendo para ajudar a finalizar o acordo. Tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio. Se a primeira-dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído. Mas ela está em ótima forma.

Nós dois estávamos em boa forma, nós dois ficamos de pé. E então um teleprompter que não funcionou. Estas são as duas coisas que recebi das Nações Unidas: uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. E, a propósito, está funcionando agora. Simplesmente continuou. Obrigado. Acho que deveria fazer do outro jeito. É mais fácil. Muito obrigado. Não pensei nisso na época porque estava muito ocupado trabalhando para salvar milhões de vidas, ou seja, salvar e impedir essas guerras, mas depois percebi que as Nações Unidas não estavam lá para nós. Elas não estavam lá. Pensei nisso depois do fato, não durante. Não durante essas negociações, que não foram fáceis. Sendo assim, qual é o propósito das Nações Unidas? A ONU tem um potencial tremendo. Eu sempre disse isso. Ela tem um potencial tremendo, tremendo, mas não está nem perto de corresponder a esse potencial. Na maioria das vezes, pelo menos por enquanto, tudo o que eles parecem fazer é escrever uma carta com palavras muito fortes e nunca dar seguimento a essa carta.

São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve guerras e guerras é ação. Agora, depois de encerrar todas essas guerras e também negociar os Acordos de Abraão, que é algo muito importante pelo qual nosso país não recebeu nenhum crédito, nunca recebe crédito. Todos dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas, mas, para mim, o verdadeiro prêmio serão os filhos e filhas que viverão para crescer com as mães e os pais, porque milhões de pessoas não estão mais sendo mortas em guerras intermináveis

Lembro-me muito bem. Na época, eu disse que faria por US$ 500 milhões, reconstruindo tudo. Seria lindo. Eu costumava dizer: "Vou te dar pisos de mármore, eles vão te dar terrazzo". O melhor de tudo. "Você vai ter paredes de mogno, eles vão te dar plástico". Mas eles decidiram ir em outra direção, que era muito mais cara na época, o que, na verdade, produziu um produto muito inferior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de construção e que seus conceitos de construção estavam tão errados, e o produto que eles estavam propondo construir era tão ruim e tão caro, que custaria uma fortuna. E eu disse: "E esperem até verem os estouros". Bem, eu estava certo. Eles tiveram estouros de orçamento enormes e gastaram entre US$ 2 e US$ 4 bilhões na construção e nem sequer receberam os pisos de mármore que eu prometi a eles.

Você anda em 'terrazzo'. Percebeu isso? Para mim, francamente, olhando para o prédio e ficando preso na escada rolante, eles ainda não terminaram o trabalho. Eles ainda não terminaram. Isso foi há anos. O projeto era tão corrupto que o Congresso me pediu para testemunhar diante deles sobre o tremendo desperdício de dinheiro, porque descobriram que eles não tinham ideia do que era, mas sabiam que era algo entre 2 e 4 bilhões de dólares, em vez de 500 milhões com garantia, mas não tinham ideia. E eu disse: "Custa muito mais do que 5 bilhões de dólares." Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo exatamente assim, mas em uma escala muito maior, muito, muito maior.

É muito triste ver se a ONU consegue desempenhar um papel produtivo. Vim aqui hoje para oferecer a mão da liderança e da amizade americanas a qualquer nação nesta assembleia que esteja disposta a se juntar a nós na construção de um mundo mais seguro e próspero. E é um mundo com o qual seremos muito mais felizes. Um futuro dramaticamente melhor está ao nosso alcance, mas para chegar lá, devemos rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar juntos para enfrentar algumas das maiores ameaças da história. Não há perigo mais sério para o nosso planeta hoje do que as armas mais poderosas e destrutivas já inventadas pelo homem, das quais os Estados Unidos, como vocês sabem, possuem muitas. Assim como fiz no meu primeiro mandato. Eu fiz contendo essas...

... essas ameaças são uma prioridade máxima, começando pela nação do Irã. Minha posição é muito simples: o maior patrocinador do terrorismo do mundo jamais poderá possuir a arma mais perigosa. É por isso que, logo após assumir o cargo, enviei ao chamado Líder Supremo uma carta com uma oferta generosa. Prometi total cooperação em troca da suspensão do programa nuclear iraniano. A resposta do regime foi continuar com suas constantes ameaças aos seus vizinhos e aos interesses dos EUA em toda a região e em alguns grandes países que estão bem próximos. Hoje, muitos dos ex-comandantes militares do Irã, aliás, posso dizer que quase todos eles não estão mais conosco, estão mortos. E há três meses, na Operação Martelo da Meia-Noite, sete bombardeiros B-2 americanos lançaram 14 bombas de hidrogênio de 13.600 kg sobre a principal instalação nuclear do Irã, destruindo tudo. Nenhum outro país na Terra poderia ter feito o que fizemos. Nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que fizemos. Temos as melhores armas do planeta. Nós odiamos usá-los, mas fizemos algo que as pessoas queriam fazer há 22 anos.

Com a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã destruída, imediatamente intermediei o fim da guerra de 12 dias, como é chamada, entre Israel e Irã, com ambos os lados concordando em não lutar mais.

Como todos sabem, também tenho me empenhado profundamente na busca por um cessar-fogo em Gaza. Temos que fazer isso, temos que fazer. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis stino. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Esta seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis, incluindo o dia 7 de outubro, mesmo que eles se recusem a libertar os reféns ou a aceitar um cessar-fogo em vez de darem ao Hamas e darem tanto porque eles tomaram tanto, eles tomaram tanto, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo, mas em vez de ceder às exigências de resgate do Hamas, aqueles que querem a paz deveriam se unir em uma mensagem: libertem os reféns agora. Simplesmente libertem os reféns agora. Obrigado.

Como temos que nos unir, e vamos nos unir, temos que fazer isso, temos que parar a guerra em Gaza imediatamente. Temos que pará-la. Temos que fazer isso. Temos que negociar, imediatamente, temos que negociar a paz. Temos que recuperar os reféns. Queremos todos os 20 de volta. Não queremos dois e quatro. Como vocês sabem, eu, junto com Steve Witkoff e outros que nos ajudaram, Marco Rubio, conseguimos a maioria deles de volta. Estávamos envolvidos em todos eles, mas eu sempre disse que os últimos 20 seriam os mais difíceis, e foi exatamente isso que aconteceu. Temos que recuperá-los agora. Não queremos recuperar dois, depois outros dois, depois um, depois três, e ter esse processo. Não, queremos todos de volta.

E também queremos os 38 cadáveres de volta. Esses pais vieram até mim e os querem de volta, e os querem de volta muito rápido e com muita força, como se estivessem vivos. Eles os querem. Eles os querem tanto quanto se seu filho ou filha estivesse vivo.

Também tenho trabalhado incansavelmente para impedir a matança na Ucrânia. Achei que, das sete guerras que impedi, seria a mais fácil, devido ao meu relacionamento com o presidente Putin, que sempre foi bom. Achei que seria a mais fácil. Mas, numa guerra, nunca se sabe o que vai acontecer. Sempre há muitas surpresas, boas e ruins. Todos achavam que a Rússia venceria esta guerra em três dias, mas não foi bem assim. Era para ser apenas uma pequena escaramuça rápida. Não está fazendo a Rússia parecer boa, está fazendo com que eles pareçam ruins.

Não importa o que aconteça daqui em diante, isso era algo que deveria ter levado alguns dias, certamente menos de uma semana, e eles estão lutando há três anos e meio e matando de 5 a 7.000 jovens soldados, principalmente, principalmente soldados de ambos os lados, toda semana de 5 a 7.000 jovens mortos. E alguns em cidades, números muito menores, onde foguetes são disparados, onde drones são lançados. Esta guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Esta foi uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Isso mostra o que é liderança, o que uma má liderança pode fazer a um país. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos e veja onde estamos agora em um curto período de tempo. A única questão agora é quantas vidas mais serão perdidas desnecessariamente em ambos os lados.

China e Índia são os principais financiadores da guerra em curso, continuando a comprar petróleo russo. Mas, inescapavelmente, mesmo os países da Otan não cortaram muito do fornecimento de energia e produtos energéticos russos, o que, como vocês sabem, descobri há cerca de duas semanas e não fiquei nada satisfeito. Pensem bem, eles estão financiando a guerra contra si mesmos. Quem já ouviu falar disso? Caso a Rússia não esteja pronta para fechar um acordo para encerrar a guerra, os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma rodada muito forte de tarifas, o que interromperia o derramamento de sangue, acredito que muito rapidamente. Mas para que essas tarifas sejam eficazes, as nações europeias, todos vocês aqui reunidos agora, teriam que se juntar a nós na adoção das mesmas medidas. Quer dizer, vocês estão muito mais perto da cidade. Temos um oceano no meio, vocês estão bem ali, e a Europa precisa intensificar isso. Eles não podem continuar fazendo o que estão fazendo. Estão comprando petróleo e gás da Rússia enquanto lutam contra ela.

É constrangedor para eles, e foi muito constrangedor para eles quando eu descobri. Posso garantir. Mas eles precisam interromper imediatamente todas as compras de energia da Rússia. Caso contrário, estaremos todos perdendo muito tempo. Então, estou pronto para discutir isso. Vamos discutir isso hoje com todas as nações europeias reunidas aqui. Tenho certeza de que eles estão emocionados em me ouvir falar sobre isso, mas é assim que as coisas são. Gosto de falar o que penso e a verdade.

À medida que buscamos reduzir a ameaça de armas perigosas hoje, também convoco todas as nações a se juntarem a nós para acabar com o desenvolvimento de armas biológicas de uma vez por todas. O biológico é terrível e o nuclear é ainda mais grave, e incluímos o nuclear nisso. Queremos o fim do desenvolvimento de armas nucleares. Sabemos, e eu sei, e vejo isso o tempo todo: "Senhor, gostaria de ver?". E olho para armas tão poderosas que simplesmente não podemos usá-las. Se as usarmos, o mundo pode literalmente acabar. Não haveria Nações Unidas para se falar. Não haveria nada.

Há apenas alguns anos, experimentos imprudentes no exterior nos deram uma pandemia global devastadora, mas, apesar dessa catástrofe mundial, muitos países continuam pesquisas extremamente arriscadas sobre armas biológicas e patógenos artificiais. Isso é incrivelmente perigoso. Para evitar possíveis desastres, anuncio hoje que meu governo liderará um esforço internacional para fazer cumprir a convenção sobre armas biológicas, que se reunirá com os principais líderes do mundo para ser pioneiro em um sistema de verificação de IA em que todos possam confiar. Espero que a ONU possa desempenhar um papel construtivo e que também seja um dos primeiros projetos em IA. Vamos ver o quão bom é, porque muitas pessoas dizem que pode ser uma das melhores coisas de todos os tempos, mas também pode ser perigoso, mas pode ser usado para um uso tremendo e um bem tremendo, e este seria um exemplo disso.

A ONU não só não está resolvendo os problemas que deveria, com muita frequência, como também está criando novos problemas para nós resolvermos. O melhor exemplo é a questão política número um do nosso tempo: a crise da migração descontrolada. Ela é descontrolada. Seus países estão sendo arruinados. As Nações Unidas estão financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras. Em 2024, a ONU orçou US$ 372 milhões em assistência financeira para apoiar cerca de 624.000 migrantes que viajam para os Estados Unidos. Pense nisso: a ONU está apoiando pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos e, então, temos que retirá-las. A ONU também forneceu comida, abrigo, transporte e cartões de débito para estrangeiros ilegais, você acredita?, a caminho de se infiltrar em nossa fronteira sul.

Milhões de pessoas passaram por aquela fronteira sul. Há apenas um ano, milhões e milhões de pessoas estavam entrando, 25 milhões no total ao longo dos quatro anos do governo incompetente de Biden, e agora conseguimos impedir isso. Impedir completamente. Aliás, elas nem vêm mais porque sabem que não conseguem passar. Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. A ONU deveria impedir invasões, não criá-las e não financiá-las. Nos Estados Unidos, rejeitamos a ideia de que um grande número de pessoas de terras estrangeiras possa viajar para o outro lado do mundo, atropelar nossas fronteiras, violar nossa soberania, causar crimes sem fim e esgotar nossa rede de segurança social.

Reafirmamos que a América pertence ao povo americano, e encorajo todos os países a tomarem a sua própria posição em defesa dos seus cidadãos também. Têm de fazer isso porque eu vejo isso. Não vou citar nomes. Eu vejo isso e posso chamar cada um deles à razão. Estão a destruir os vossos países. Eles estão a ser destruídos. A Europa está em sérios apuros. Foi invadida por uma força de imigrantes ilegais como ninguém jamais viu. Imigrantes ilegais estão a entrar em massa na Europa, e ninguém está a fazer nada para mudar isso, para os tirar de lá. Não é sustentável. E porque escolhem ser politicamente corretos, não estão a fazer absolutamente nada a respeito.

E devo dizer que olho para Londres, onde há um prefeito terrível, um prefeito terrível, terrível, e tudo mudou tanto, mudou tanto. Agora eles querem adotar a lei Sharia, mas você está em um país diferente, não pode fazer isso. Tanto a imigração quanto suas ideias suicidas serão a morte da Europa Ocidental se algo não for feito imediatamente. Isso não pode ser sustentado. O que torna o mundo tão bonito é que cada país é único, mas para continuar assim, cada nação soberana deve ter o direito de controlar suas próprias fronteiras. Vocês têm o direito de controlar suas fronteiras, como temos agora, e de limitar o grande número de migrantes que entram em seus países e são pagos pelo povo daquela nação que estava lá e que construiu aquela nação específica na época. Eles investiram seu sangue, suor, lágrimas e dinheiro naquele país, e agora estão sendo arruinados.

Nações orgulhosas devem ter o direito de proteger suas comunidades e impedir que suas sociedades sejam inundadas por pessoas que nunca viram antes, com costumes, religiões e tudo diferente. Quando migrantes violam leis, apresentam pedidos falsos de asilo ou reivindicam o status de refugiado por motivos ilegítimos, eles devem, em muitos casos, ser imediatamente enviados para casa. E embora sempre tenhamos um grande coração por lugares e pessoas que estão lutando e sejamos verdadeiramente compassivos, respostas serão dadas. Temos que resolver o problema e temos que resolvê-lo em seus países, não criar novos problemas em nossos países. E somos muito úteis para muitos países que simplesmente não conseguem mais enviar suas pessoas. Eles costumavam enviá-las para nós em caravanas de 25, 30.000 pessoas cada, essas enormes caravanas de pessoas entrando em nosso país, totalmente sem controle e sem verificação, mas isso não acontece mais.

Segundo o Conselho da Europa, em 2024, quase 50% dos presos nas prisões alemãs eram estrangeiros ou migrantes. Na Áustria, o número era de 53% das pessoas nas prisões eram de lugares diferentes de onde estão agora. Na Grécia, o número era de 54%. E na Suíça, a bela Suíça, 72% das pessoas nas prisões são de fora da Suíça. Quando suas prisões estão cheias dos chamados requerentes de asilo que retribuíram a gentileza, e foi isso que fizeram, retribuíram a gentileza com crime, é hora de acabar com o experimento fracassado das fronteiras abertas. Vocês precisam acabar com isso agora. Eu vejo, posso garantir.

Sou muito bom nisso. Seus países estão indo para o inferno. Nos Estados Unidos, tomamos medidas ousadas para acabar rapidamente com a migração descontrolada. Depois que começamos a deter e deportar todos que cruzavam a fronteira e a remover imigrantes ilegais dos Estados Unidos, eles simplesmente pararam de vir. Eles não vêm mais. Estamos recebendo muito crédito, mas eles não vêm mais. Este foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque nas viagens para cima.

Milhares de pessoas morriam por semana. Mulheres eram estupradas. Ninguém jamais viu nada parecido. Estupradas, espancadas horrivelmente, estupradas. A viagem para cima, a jornada para cima, foi uma longa, uma longa caminhada. Foi uma jornada longa e árdua, de fato, e também uma vitória histórica contra o tráfico de pessoas em toda a região. O que fizemos foi uma vitória e salvamos muitas vidas de pessoas que não conseguiriam fazer a jornada. Essa jornada foi carregada de morte. Carregada de morte. Cadáveres por todo lado. Ao longo das estradas da selva para subir. Eles atravessam selvas, passam por áreas tão quentes que não dava para respirar. Eles estavam morrendo de sufocamento, em áreas tão quentes que não dava para respirar. Cadáveres por todo lado. Ao não virem, estamos salvando um número enorme de vidas. Meu povo fez um trabalho fantástico fazendo o que fez, e o público americano concorda com isso.

Quer dizer, fiquei muito orgulhoso de ver isso hoje de manhã. Tenho os maiores números de pesquisas que já tive. Parte disso se deve ao que fizemos na fronteira. Acho que a outra parte é o que fizemos na economia. As políticas de Joe Biden deram poder a gangues assassinas, traficantes de pessoas, traficantes de crianças, cartéis de drogas e prisioneiros. Prisioneiros do mundo todo. O governo anterior também perdeu quase 300.000 crianças. Pense nisso. Eles perderam mais de 300.000 crianças, crianças pequenas que foram traficadas para os Estados Unidos sob a supervisão de Biden, muitas das quais foram estupradas, exploradas, abusadas e vendidas. Vendidas. Ninguém fala sobre isso. As notícias falsas não escrevem sobre isso, com muitas outras, crianças pequenas que estão desaparecidas ou mortas. E encontramos muitas dessas crianças e as estamos enviando de volta para seus pais. Eles disseram que ninguém sabe quem elas são.

Eles disseram: "De onde vocês vêm?" E nos darão um país e nós descobriremos e descobriremos, ou os traremos de volta para suas casas. E a mãe e o pai correram para a porta com lágrimas nos olhos. Eles não conseguem acreditar que estão vendo seu filho ou filha, seu filhinho ou filhinha novamente. Já fizemos quase 30.000 casos até agora. Qualquer sistema que resulte no tráfico em massa de crianças é inerentemente maligno, mas é exatamente isso que a agenda globalista de migração fez, e é disso que se trata. Nos Estados Unidos, esses dias, como vocês sabem, acabaram. O governo Trump está trabalhando e nós continuamos trabalhando para rastrear os vilões que estão causando esse problema. E também, como eu disse, para trazer de volta os 30.000 que já devolvemos.

Agora, acho que teremos outro... Vamos encontrar muitos. Não vamos encontrar todos. Mais de 300.000. Estão perdidos ou mortos. Estão perdidos ou mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, também designei vários cartéis de drogas selvagens como floresta. E você vê isso acontecendo bem diante dos seus olhos. Vamos colocar desta forma. As pessoas não gostam mais de levar grandes cargas de drogas em barcos. Não há muitos barcos navegando pelos mares da Venezuela. Eles tendem a não querer viajar muito rápido. E praticamente impedimos que as drogas entrassem em nosso país por mar. Nós as chamamos de drogas aquáticas. Elas matam centenas de milhares de pessoas. Também designei vários cartéis de drogas selvagens como floresta... organizações terroristas estrangeiras, juntamente com duas gangues transnacionais sanguinárias, provavelmente as piores gangues do mundo.

MS-13 e Tren de Aragua. O Tren de Aragua é da Venezuela, aliás. Essas organizações torturam, mutilam, mutilam e assassinam impunemente. São inimigas de toda a humanidade. Por essa razão, recentemente começamos a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir terroristas venezuelanos e redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro, contra todos os bandidos terroristas que contrabandeiam drogas venenosas para os Estados Unidos da América. Por favor, estejam avisados 'de que vamos exterminá-los'. É isso que estamos fazendo. Não temos escolha. Não podemos deixar isso acontecer. Acredito que perdemos 300.000 pessoas no ano passado para as drogas. 300.000. Fentanil e outras drogas. Cada barco que afundamos carrega drogas que matariam mais de 25.000 americanos. Não deixaremos isso acontecer. Energia é outra área em que os Estados Unidos estão prosperando como nunca antes. Estamos nos livrando das falsamente chamadas energias renováveis.

A propósito, eles são uma piada. Eles não funcionam. Eles são muito caros. Eles não são fortes o suficiente para alimentar as usinas que você precisa para tornar seu país grande. O vento não sopra. Aqueles grandes moinhos de vento são tão patéticos e tão ruins, tão caros para operar, e eles têm que ser reconstruídos o tempo todo e começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida. E é, na verdade, energia. Você deveria ganhar dinheiro com energia, não perder dinheiro. Você perde dinheiro, os governos têm que subsidiar. Você não pode colocá-los em operação sem subsídios massivos. E a maioria deles é construída na China, e eu dou muito crédito à China. Eles os constroem, mas são pouquíssimos parques eólicos. Então por que eles os constroem e os enviam para o mundo todo, mas eles mal os usam? Sabe de uma coisa? Eles usam carvão, eles usam gás, eles usam quase tudo, mas eles não gostam de vento, mas com certeza gostam de vender os moinhos de vento.

A Europa, por outro lado, ainda tem um longo caminho a percorrer, com muitos países à beira da destruição por causa da agenda de energia verde. E dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha estava sendo levada por um caminho muito doentio, tanto em termos de imigração quanto de energia. Eles estavam se tornando verdes e estavam indo à falência. E a nova liderança, uma nova liderança chegou e eles voltaram para onde estavam com os combustíveis fósseis e com a energia nuclear, o que é bom, agora é seguro e você pode fazer isso corretamente. Mas eles voltaram para onde estavam e abriram muitas usinas diferentes, usinas de energia, usinas de produção de energia, e estão indo bem. Dou muito crédito à Alemanha por isso. Eles disseram: "Isso é um desastre. O que está acontecendo?" Eles estavam se tornando todos verdes. Tudo verde é tudo falência. É isso que representa.

E não é politicamente correto. Serei muito criticado por dizer isso, mas estou aqui para dizer a verdade. Não me importo. Não importa para mim. Estou em Nova York, me sinto muito mais seguro. Crime, estamos reduzindo a criminalidade. E, a propósito, falando em crime, Washington D.C., Washington D.C. era a capital do crime nos Estados Unidos. Agora, é totalmente... Depois de 12 dias, é uma cidade totalmente segura. Todo mundo está saindo para jantar, indo a restaurantes. Sua esposa pode andar no meio da rua com ou sem você. Nada vai acontecer. Meu pessoal fez um trabalho fantástico. E sim, chamei a Guarda Nacional e a Guarda Nacional cuidou do assunto. E eles não foram politicamente corretos, mas cuidaram do assunto. Tiramos 1.700 criminosos de carreira, os trouxemos de volta para onde vieram, para os países de onde vieram, ou os colocamos em prisões. Washington D.C. agora é uma cidade totalmente segura novamente e eu os convido a vir. Aliás, jantaremos juntos em um restaurante local e poderemos ir a pé. Não precisamos ir em um veículo blindado. Caminharemos direto da Casa Branca. Eles abriram mão de sua vantagem poderosa. Muitos dos países sobre os quais estamos falando, petróleo e gás, como essencialmente fechar o Grande Mar do Norte. Ah, o Mar do Norte. Eu o conheço muito bem. Aberdeen era a capital do petróleo da Europa e esse petróleo tremendo que não foi encontrado no Mar do Norte. Um petróleo tremendo. E eu estava com o Primeiro-Ministro que eu respeitava, tipo, muito. E eu disse: "Você está sentado com o maior patrimônio." Eles basicamente fecharam o negócio, tornando-o tão tributado que nenhuma construtora, nenhuma empresa petrolífera pode ir para lá. Eles têm um petróleo tremendo restante e, mais importante, têm um petróleo tremendo que ainda nem foi descoberto.

E que tremendo trunfo para o Reino Unido. E espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu disse isso a ele três dias seguidos. Foi tudo o que ele ouviu. Petróleo do Mar do Norte, Mar do Norte, porque eu quero vê-los se saindo bem. Quero parar de vê-los arruinando aquela bela paisagem escocesa e inglesa com moinhos de vento e enormes painéis solares que se estendem por sete milhas por sete milhas, roubando terras agrícolas, mas não vamos deixar isso acontecer na América. Em 1982, o diretor executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas previu que, até o ano 2000, a mudança climática causaria uma catástrofe global. Ele disse que seria irreversível, como qualquer holocausto nuclear. Foi isso que disseram nas Nações Unidas. O que aconteceu? Aqui estamos. Outro funcionário da ONU declarou em 1989 que, dentro de uma década, nações inteiras poderiam ser varridas do mapa pelo aquecimento global. Não vai acontecer.

Costumava ser o resfriamento global. Se você olhar para trás, anos atrás, nas décadas de 1920 e 1930, eles disseram que o resfriamento global mataria o mundo. Temos que fazer alguma coisa. Então eles disseram que o aquecimento global mataria o mundo. Mas então começou a esfriar. Então agora eles poderiam simplesmente chamar isso de mudança climática porque dessa forma eles não podem deixar de notar a mudança climática porque se ela aumentar ou diminuir, aconteça o que acontecer, é mudança climática. É a maior fraude já perpetrada no mundo, na minha opinião. Mudança climática, não importa o que aconteça, você está envolvido nisso. Chega de aquecimento global, chega de resfriamento global. Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e muitos outros, muitas vezes por motivos ruins, estavam erradas. Elas foram feitas por pessoas estúpidas que, é claro, cuidaram da sorte de seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso. Se você não se livrar desse golpe verde, seu país vai fracassar.

E eu sou muito bom em prever coisas. Eles disseram durante a campanha que tinham um chapéu, o chapéu mais vendido. Trump estava certo sobre tudo. E não digo isso de forma arrogante, mas é verdade. Eu estava certo sobre tudo. E estou dizendo que, se você não se livrar do golpe da energia verde, seu país vai fracassar. E se você não impedir pessoas que nunca viu antes, com as quais não têm nada em comum, seu país vai fracassar. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa. Eu amo o povo da Europa e odeio vê-la sendo devastada pela energia e pela imigração. Este monstro de duas caudas destrói tudo em seu caminho, e eles não podem mais deixar isso acontecer. Você está fazendo isso porque quer ser legal, quer ser politicamente correto e está destruindo sua herança.

Eles devem assumir o controle firme e imediatamente do desastre imigratório absoluto e da falsa catástrofe energética antes que seja tarde demais. A pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções e elas estão trilhando um caminho de destruição total. A pegada de carbono era algo muito, muito grande. Alguns anos atrás, lembro-me de ouvir falar sobre a pegada de carbono e então o presidente Obama entrou no Air Force One, um enorme Boeing 747, e não um novo, um antigo com motores antigos que jogam tudo na atmosfera. Ele falou sobre a pegada de carbono, que precisamos fazer... Então ele entrou e voou de Washington para o Havaí para jogar uma partida de golfe, e então ele voltou para aquele grande e lindo avião e voou de volta e falou, novamente, sobre o aquecimento global e a pegada de carbono. É um golpe com custo e despesa extremos.

A Europa reduziu sua própria pegada de carbono em 37%. Pense nisso. Parabéns, Europa. Ótimo trabalho. Vocês perderam muitos empregos, fecharam muitas fábricas, mas reduziram a pegada de carbono em 37%. No entanto, apesar de todo esse sacrifício e muito mais, ela foi totalmente eliminada, e ainda mais, por um aumento global de 54%, muito disso vindo da China e de outros países que estão prosperando ao redor da China, que agora produz mais CO2 do que todas as outras nações desenvolvidas do mundo. Então, todos esses países estão trabalhando duro na pegada de carbono, o que é um absurdo, aliás. É um absurdo. É interessante. Nos Estados Unidos, ainda temos ambientalistas radicalizados e eles querem que as fábricas parem. Tudo deve parar. Chega de vacas. Não queremos mais vacas. Acho que eles querem matar todas as vacas. Eles querem fazer coisas que são simplesmente inacreditáveis, e você também tem isso.

Mas temos uma fronteira forte e temos um formato, e esse formato não vai direto para cima. Esse formato é amorfo quando se trata da atmosfera. E se tivéssemos o ar mais limpo, e acho que temos, teríamos um ar muito limpo, o ar mais limpo que tivemos em muitos, muitos anos. Mas o problema é que outros países, como a China, que tem um ar um pouco mais agitado, ele sopra. E não importa o que você esteja fazendo aqui embaixo, o ar aqui em cima tende a ficar muito sujo porque vem de outros países onde o ar não é tão limpo e os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. A mesma coisa com o lixo.

Na Ásia, despejam grande parte do lixo diretamente no oceano. E, em uma viagem de uma ou duas semanas, ele passa direto por Los Angeles. Vocês já viram, enormes quantidades de lixo. Quase demais para fazer qualquer coisa, passando por Los Angeles, passando por São Francisco, e então alguém se mete em encrenca porque deixou cair um cigarro na praia. A coisa toda é uma loucura. O principal efeito dessas políticas brutais de energia verde não tem sido ajudar o meio ambiente, mas redistribuir a atividade manufatureira e industrial dos países desenvolvidos, que seguem as regras insanas que são impostas, para os países poluidores que quebram as regras e estão ganhando uma fortuna. Eles estão ganhando uma fortuna.

As contas de luz europeias estão agora de quatro a cinco vezes mais caras do que as da China e de duas a três vezes mais altas do que as dos Estados Unidos, e nossas contas estão caindo muito. Você provavelmente já percebeu isso. Nossos preços da gasolina estão caindo muito. Temos um exercício de expressão. É comum ver um.

Sociedades inteiras devem ser rejeitadas imediatamente, e isso deve ser imediato. É por isso que, nos Estados Unidos, me retirei do falso Acordo Climático de Paris, onde, aliás, os Estados Unidos estavam pagando muito mais do que todos os países. Outros não estavam pagando. A China só precisará pagar em 2030. A Rússia recebeu um padrão antigo e fácil de cumprir, um padrão de 1990. Mas, para os Estados Unidos, devemos pagar cerca de um trilhão de dólares. E eu disse: "Isso é outro golpe." O fato é que os Estados Unidos têm sido explorados pelo mundo há muitos e muitos anos, mas não mais, como você provavelmente notou.

Eu desencadeei uma produção massiva de energia e assinei ordens executivas históricas para caçar petróleo. Mas não precisamos caçar muito porque temos mais petróleo do que qualquer nação, em qualquer lugar, petróleo e gás do mundo. E se você adicionar carvão, temos mais do que qualquer nação do mundo. Limpo. Eu o chamo de carvão limpo e bonito. Você pode fazer coisas hoje com carvão que não poderia ter feito há 10 anos, 15 anos. Então, eu tenho uma pequena ordem permanente na Casa Branca. Nunca use a palavra carvão, use apenas as palavras carvão limpo e bonito. Soa muito melhor, não é? Mas estamos prontos para fornecer a qualquer país suprimentos de energia abundantes e acessíveis, se você precisar deles, quando a maioria de vocês precisar.

Exportamos energia com orgulho para o mundo todo. Agora somos o maior exportador. Nos Estados Unidos, queremos comércio e um comércio robusto com todas as nações. Com todos. Queremos ajudar as nações. Vamos ajudar as nações, mas também deve ser justo e recíproco. O desafio do comércio é praticamente o mesmo do clima. Os países que seguiram as regras tiveram todas as suas fábricas saqueadas. É realmente triste ver isso. Elas foram quebradas. Elas foram quebradas por países que quebraram as regras.

É por isso que os Estados Unidos agora aplicam tarifas a outros países. E por mais que essas tarifas tenham sido, por muitos anos, aplicadas a nós, de forma incontrolável, usamos tarifas como mecanismo de defesa sob o governo Trump, incluindo meu primeiro mandato, onde centenas de bilhões de dólares em tarifas foram arrecadados. E, a propósito, tivemos a menor inflação e agora temos uma inflação muito baixa. A única coisa diferente é que temos centenas de bilhões de dólares fluindo para o nosso país. Mas é assim que garantiremos que o sistema funcione para todos e seja sustentável no futuro. Também estamos usando tarifas para defender nossa soberania e segurança em todo o mundo, inclusive contra nações que se aproveitaram de governos anteriores dos EUA por décadas, incluindo o governo mais corrupto e incompetente da história. O sonolento governo Joe Biden.

O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Tenho um pequeno problema em dizer isso porque, devo dizer, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos e eu o vi, ele me viu e nos abraçamos, e então eu digo: você acredita que vou dizer isso em apenas dois minutos? Mas, na verdade, concordamos em nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos. Eles estavam, em retrospecto, "Estou feliz por ter esperado porque isso não deu muito certo". Mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parecia um homem muito legal, na verdade. Ele gostava de mim, eu gostava dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto.

Eu não, quando não gosto deles, não gosto deles. Mas tivemos, pelo menos por uns 39 segundos, uma química excelente. É um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, dá para acreditar? Tarifaram injustamente nossa nação. Mas agora, por causa das nossas tarifas, estamos revidando, e revidando com muita força. Como presidente, sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então, lamento muito dizer isso: o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguem se sair bem quando trabalham conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. É verdade.

No ano que vem, os Estados Unidos celebrarão o 250º aniversário da nossa gloriosa independência, um testemunho do poder duradouro, da liberdade e do espírito americanos. Também sediaremos com orgulho a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e, logo depois, as Olimpíadas de 2028, que serão muito emocionantes. Espero que todos compareçam. Espero que inúmeras pessoas de todo o mundo participem dessas grandes celebrações da liberdade e das conquistas humanas, e que, juntos, todos possamos nos alegrar com os milagres da história que começaram em 4 de julho de 1776, quando fundamos a Luz para Todas as Nações. E é realmente incrível que algo incrível tenha surgido dessa data. Chama-se Estados Unidos da América. Em homenagem a este aniversário memorável, espero que todos os países que se inspiram em nosso exemplo se juntem a nós na renovação dos nossos valores de compromisso, e aqueles valores, na verdade, que tanto prezamos juntos.

Vamos defender a liberdade de expressão e a liberdade de expressão. Vamos proteger a liberdade religiosa, inclusive a da religião mais perseguida do planeta atualmente. Chama-se cristianismo. E vamos salvaguardar nossa soberania e valorizar as qualidades que tornaram cada uma de nossas nações tão especial, incrível e extraordinária.

Para encerrar, quero apenas repetir que a imigração e o alto custo da chamada energia renovável verde estão destruindo grande parte do mundo livre e grande parte do nosso planeta. Países que prezam a liberdade estão desaparecendo rapidamente devido às suas políticas sobre esses dois temas. Vocês precisam de fronteiras fortes e fontes de energia tradicionais se quiserem ser grandes novamente. Quer tenham vindo do norte ou do sul, do leste ou do oeste, de perto ou de longe, cada líder neste belo salão hoje representa uma cultura rica, uma história nobre e uma herança orgulhosa que torna cada nação majestosa e única, diferente de tudo na história da humanidade ou de qualquer outro lugar na face da Terra.

De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de Paris a Seul, do Cairo a Tóquio e Amsterdã até aqui mesmo em Nova York, estamos sobre os ombros dos líderes e lendas, generais e gigantes, heróis e titãs que venceram e construíram nossas amadas nações, todas as nossas nações, com sua própria coragem, força, espírito e habilidade. Nossos ancestrais escalaram montanhas, conquistaram oceanos, cruzaram desertos e caminharam por vastas planícies abertas. Eles se lançaram em batalhas estrondosas, mergulharam em graves perigos e foram soldados, fazendeiros, trabalhadores, guerreiros, exploradores e patriotas. Eles transformaram vilas em cidades, tribos em reinos, ideias em indústrias e pequenas ilhas em poderosos impérios. Você faz parte de tudo isso. Eles foram campeões de seu povo que nunca desistiram e que nunca se renderam. Seus valores definiram nossas identidades nacionais. Suas visões forjaram nosso magnífico destino. Todos nesta sala são parte disso, à sua maneira.

Cada um de nós herda os feitos e os mitos, os triunfos, os legados dos nossos próprios heróis e fundadores que tão bravamente nos mostraram o caminho. Os nossos antepassados, cada um de nós. Portanto, juntos, cumpramos o nosso dever sagrado para com o nosso povo e os nossos cidadãos. Protejamos as suas fronteiras, garantamos a sua segurança, preservemos as suas culturas, tesouros e tradições, e lutemos, lutemos, lutemos pelos seus sonhos preciosos e pelas suas liberdades tão queridas, com amizade e, na verdade, com uma bela visão.

Vamos todos trabalhar juntos para construir um planeta brilhante e bonito, um planeta que todos nós compartilhamos, um planeta de paz e um mundo mais rico, melhor e mais bonito do que nunca. Isso pode acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, e espero que aconteça e comece agora mesmo, neste exato momento. Vamos mudar isso. Vamos tornar nossos países melhores, mais seguros e mais bonitos. Vamos cuidar do nosso povo. Muito obrigado. Foi uma honra. Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Tchau.