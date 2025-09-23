Topo

Notícias

Kingfisher eleva expectativas fiscais para 2026

São Paulo

23/09/2025 13h02

A varejista britânica Kingfisher elevou suas expectativas fiscais para 2026, impulsionado principalmente pelo crescimento no comércio eletrônico. A empresa agora espera que o lucro ajustado antes dos impostos para o período esteja no limite superior de sua faixa previamente orientada de 480 milhões a 540 milhões de libras.

Para o fluxo de caixa livre, a expectativa estabelecida para o ano é em torno de 480 milhões a 520 milhões de libras, acima dos 420 milhões a 480 milhões de libras anteriormente.

Em relação aos seis meses encerrados em 31 de julho, o lucro antes dos impostos subiu para 338 milhões de libras, acima dos 324 milhões de libras no mesmo período do ano anterior, segundo a empresa.

O lucro ajustado antes dos impostos avançou a 368 milhões de libras, superando o consenso de mercado de 327 milhões de libras do Vuma Consensus, assim como a receita, que subiu para 6,81 bilhões de libras, maior que a projeção de 6,76 bilhões de libras.

*Com informações da Dow Jones Newswires

