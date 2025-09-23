EUA: acusado de tentar matar Trump na Flórida é declarado culpado

A Justiça dos Estados Unidos declarou hoje Ryan Routh, 59, culpado por tentativa de assassinato contra Donald Trump, em setembro do ano passado.

O que aconteceu

Ryan foi considerado culpado por conspiração contra a vida de Trump. Ele também foi julgado por agressão a um agente federal e posse de arma de fogo para praticar crime violento. A Justiça ainda não definiu a pena dele.

Procuradores afirmaram que Ryan arquitetou o assassinato de Trump. O suposto atentado contra a vida do então candidato à presidência dos EUA ocorreu quando o republicano estava em um campo de golfe, em Palm Beach, na Flórida.

Justiça não acatou a declaração de inocência feita por Routh. O réu rejeitou advogados e decidiu representar a si mesmo nos tribunais.

Ao se defender, Routh afirmou que não houve crime "porque nenhum gatilho foi puxado". Ele admitiu ter visto Trump se locomover pelo campo de golfe no dia da suposta tentativa de assassinato, mas disse que não disparou.

Procuradora-geral dos EUA comemorou a decisão da Justiça em declarar Routh culpado. "Esta tentativa de assassinato não foi apenas um ataque ao nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação", declarou Pam Bondi.

Relembre o caso

Suposta tentativa de assassinato ocorreu no dia 15 de setembro de 2024. Na ocasião, o então candidato à presidência dos EUA estava em um clube de golfe na Flórida.

Agente do Serviço Secreto alega ter visto o réu com um rifle escondido em uma área de mata do clube. O agente então disparou contra o suspeito, que teria fugido de carro, mas foi preso em seguida.

Rifle supostamente usado por Routh foi encontrado no local onde ele teria se escondido para matar Trump. A arma tinha mira telescópica e estava com o número de série raspado.

Réu teria escrito uma carta em que confessa seu plano de execução do republicano. Na carta, intitulada "Querido mundo", ela teria escrito: "Esta foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, mas eu falhei com vocês", segundo informações da imprensa norte-americana.

Ryan Routh possui antecedentes por crimes cometidos em 2002 e 2010, na Carolina do Norte. Ainda segundo a imprensa dos EUA, ele era apoiador de Trump em 2016, na primeira vitória do republicano à Casa Branca, mas teria deixado de apoiá-lo em 2020.