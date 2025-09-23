Por que Bolsonaro não pode se manifestar nas redes mesmo após julgamento

Condenado na ação da trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não pode voltar a se manifestar nas redes sociais porque é alvo de medidas cautelares no inquérito que investiga obstrução de Justiça, dizem especialistas consultados pelo UOL.

O que aconteceu

Medidas cautelares foram tomadas no inquérito que apura obstrução de Justiça, não na ação da tentativa de golpe. No inquérito atual, a suspeita é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, e o empresário Paulo Figueiredo foram denunciados ontem pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Não fosse o inquérito, Bolsonaro poderia se manifestar mesmo condenado no caso da trama golpista, diz especialista em direito penal. "Se não tivesse a medida cautelar, ele poderia falar. A questão é que ele poderia ser responsabilizado se o conteúdo dessa fala levasse algum tipo de ilicitude", afirma Helena Lobo da Costa, professora da USP (Universidade de São Paulo).

Bolsonaro poderia estar "livre para falar e fazer o que quisesse", explica a professora. "Se elas [medidas cautelares] não existissem, ele estaria livre para falar e fazer o que quisesse, sempre com essa possibilidade de ser responsabilizado posteriormente."

Mesmo com cautelares, o ministro do STF Alexandre de Moraes disse que "em momento algum" proibiu Bolsonaro de se manifestar. "A explicitação da medida cautelar deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como 'material pré-fabricado' para postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados", escreveu o ministro.

Dias após a imposição das medidas cautelares, defesa de Bolsonaro pediu explicações ao STF sobre entrevistas. A defesa diz que ele não usou redes nem autorizou ninguém a fazer isso, mas que não tem controle sobre repercussão de entrevista.

Após a prisão domiciliar, Moraes ressaltou as medidas cautelares, mas sem qualquer menção a proibição de entrevistas. Ficaram valendo: visitas só com autorização, proibição de uso de celular e redes sociais e proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras.

Cautelares impedem Bolsonaro de usar redes, segundo especialistas

Moraes proibiu Bolsonaro apenas de usar as redes sociais, diz advogada criminalista. "O que ele coloca na decisão é que, quando Bolsonaro tenta burlar a proibição do uso de rede social por meio de discursos políticos ou entrevistas, ele está descumprindo a decisão. Isso sim está proibido", afirma Maíra Fernandes, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Contudo, decisão deixa dúvida para a defesa do ex-presidente precisar pedir eventual autorização, enfatiza Fernandes. "Pela decisão, entendo que está claro que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas e nem sequer precisa pedir autorização judicial para isso. Mas, se a defesa quisesse ser excessivamente cuidadosa, poderia pedir autorização prévia para entrevistas na data que for proferida a decisão final."

Proibição de uso das falas de Bolsonaro nas redes sociais de apoiadores dificulta manifestação do ex-presidente. "Essa que é a dificuldade, não pode ter manifestações que possam ser usadas pelos seus apoiadores em redes sociais, para questionar ou ameaçar STF", acrescenta Helena Lobo da Costa, da USP.