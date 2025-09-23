Topo

Irã se reúne com europeus, mas sem sinais de avanços sobre sanções

23/09/2025 09h57

As potências europeias que buscam a reimposição de sanções ao Irã por conta do seu programa nuclear se reuniram nesta terça-feira (23) com o principal diplomata de Teerã, sem sinais de acordo.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, tem até o final do sábado para chegar a um acordo com seus homólogos britânico, francês, alemão e da UE para evitar o restabelecimento das sanções da ONU, que haviam sido suspensas sob um acordo assinado em 2015.

"O Irã nunca deve obter uma arma nuclear", disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, aos jornalistas antes da reunião à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

"As chances de alcançar uma solução diplomática antes que as sanções entrem em vigor são escassas", acrescentou.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã qualificou as sanções como "injustificadas e ilegais".

Sem entrar em detalhes, acrescentou: "Ficou acordado que as consultas com todas as partes envolvidas continuariam".

Araghchi se reuniu em Nova York com seus colegas das três potências europeias, bem como com a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas.

O Irã e os países europeus se responsabilizam mutuamente pelo fracasso da diplomacia em alcançar um acordo sobre o programa nuclear do Irã, que resultou na reimposição pelo Conselho de Segurança da ONU de sanções internacionais contra a república islâmica.

Os países europeus e os Estados Unidos apontam que o governo iraniano pretende adquirir uma bomba atômica. Teerã nega veementemente, insistindo que tem direito à energia nuclear civil.

