Calendário do INSS de setembro: veja todas as datas de pagamento

INSS Imagem: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
23/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem dos depósitos seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já praticado para garantir mais clareza e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os créditos liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda acima do piso nacional terão os valores disponibilizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente o pagamento de mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.

Para saber a data correta de saque, o segurado deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o que aparece após o traço. As informações completas também podem ser consultadas no portal ou aplicativo Meu INSS, com login realizado por CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial.

Pelo aplicativo Meu INSS, além de verificar o extrato de pagamento, também é possível acessar dados cadastrais e diversos outros serviços por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

