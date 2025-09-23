Calendário do INSS de setembro: veja todas as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem dos depósitos seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já praticado para garantir mais clareza e previsibilidade no processo.

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os créditos liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda acima do piso nacional terão os valores disponibilizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente o pagamento de mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.

Para saber a data correta de saque, o segurado deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o que aparece após o traço. As informações completas também podem ser consultadas no portal ou aplicativo Meu INSS, com login realizado por CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial.

Pelo aplicativo Meu INSS, além de verificar o extrato de pagamento, também é possível acessar dados cadastrais e diversos outros serviços por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo