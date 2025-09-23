Topo

Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

23/09/2025 17h58

O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 12 de setembro. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (23), Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

Na última segunda-feira (22), ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. O protocolo para esse tipo de procedimento é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas.

Não há previsão de alta, mas a recuperação está "evoluindo bem", conforme o boletim assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa (diretor médico-executivo do HCor), Fábio Jatene (cirurgião e líder médico da Área Cardiológica) e Cesar Jardim (cardiologista e diretor clínico).

Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992 (Barcelona, na Espanha) e 2021 (Tóquio, no Japão), sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.

