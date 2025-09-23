Ibovespa oscila pouco na abertura com Powell e Lula no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco nos primeiros negócios desta segunda-feira, com o petróleo no exterior em alta, mas os futuros do minério de ferro na China em queda, em pregão com discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na pauta.

Investidores da bolsa paulista também analisam a ata da última reunião de política monetária do Banco Central no Brasil e monitoram a discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Às 10h17, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,36%, a 145.636,09 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, subia 0,11%.

(Por Paula Arend Laier)