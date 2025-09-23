Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Por Andrew Goudsward

(Reuters) - Um homem encontrado à espreita com uma arma perto do campo de golfe de Donald Trump na Flórida no ano passado foi considerado culpado nesta terça-feira de tentativa de assassinato de um importante candidato presidencial, disse a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, na mídia social.

Um júri considerou que Ryan Routh, 59 anos, tinha a intenção de matar Trump, então ex-presidente dos EUA e candidato republicano à Presidência, quando apontou um rifle através de uma cerca enquanto Trump jogava golfe no Trump International Golf Club em West Palm Beach. Ele também foi considerado culpado pelas outras quatro acusações que enfrentou, incluindo obstrução de um agente federal e crimes com armas. Ele pode pegar uma pena máxima de prisão perpétua.

Routh pareceu tentar se esfaquear com uma caneta várias vezes depois que o veredicto foi revelado no tribunal e teve que ser contido por agentes federais, de acordo com relatos da mídia norte-americana. Sua filha Sara também gritou no tribunal que seu pai não havia machucado ninguém e que ela o tiraria da prisão.

Routh fugiu do campo de golfe sem disparar um tiro depois que um agente do Serviço Secreto que patrulhava o campo à frente de Trump avistou Routh e o rifle e abriu fogo, de acordo com o depoimento de uma testemunha no caso.

"Essa trama foi cuidadosamente elaborada e mortalmente séria", disse o promotor John Shipley no início do julgamento, acrescentando que, sem a intervenção do agente do Serviço Secreto, "Donald Trump não estaria vivo".

O julgamento de 12 dias no tribunal federal em Fort Pierce, Flórida, ocorreu após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, que novamente colocou o crescimento da violência política nos EUA no centro das discussões nacionais. Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato, incluindo uma que o feriu na orelha, durante a campanha presidencial de 2024, que o levou de volta à Casa Branca.

"O veredicto de culpado de hoje contra o que seria o assassino de Trump, Ryan Routh, ilustra o compromisso do Departamento de Justiça em punir aqueles que se envolvem em violência política", disse Bondi em uma declaração no X. "Essa tentativa de assassinato não foi apenas um ataque ao nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação."

Trump, em uma publicação em sua plataforma Truth Social, elogiou o veredicto, acrescentando: "Esse era um homem mau com uma intenção má, e eles o pegaram".

Os democratas também foram alvos recentes de violência política. Em abril, um incendiário invadiu a residência do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e a incendiou enquanto a família estava dentro. Em junho, um homem armado que se passava por policial em Minnesota assassinou a deputada estadual Melissa Hortman e seu marido e atirou no senador estadual John Hoffman e sua esposa.

Routh, que havia se declarado inocente de todas as acusações, optou por demitir seus advogados e se defender no julgamento. Sua defesa se baseou no que ele descreveu como sua natureza gentil e não violenta, mas seu discurso de abertura foi interrompido por um juiz federal e ele ofereceu pouca resistência enquanto um desfile de testemunhas da polícia detalhava as provas do caso.

Routh, que morou recentemente no Havaí, tinha uma vida errática como empreiteiro de telhados e se envolveu em movimentos pró-democracia em Taiwan e na Ucrânia, para onde viajou duas vezes após a invasão da Rússia.

Sua filha Sara disse à Reuters que ele permaneceu inicialmente na Ucrânia por 10 meses, dormindo em uma barraca em Kiev e ajudando a recrutar voluntários e a obter suprimentos. As viagens de Routh à Ucrânia faziam parte de um padrão de grandes gestos para ajudar as pessoas que ele considerava vulneráveis ou indefesas, planos que muitas vezes esbarravam em obstáculos práticos.

"Eles estavam prestes a travar uma guerra. Eles não tinham nada com que lutar", disse Sara Routh. "Ele sentiu que poderia fazer a diferença."

Os promotores alegaram que Routh chegou ao sul da Flórida cerca de um mês antes do incidente de 15 de setembro de 2024, hospedando-se em uma parada de caminhões e acompanhando os movimentos e a agenda de Trump. Routh supostamente carregava seis telefones celulares e usava nomes falsos para ocultar sua identidade.

Ele ficou à espreita por quase 10 horas no dia do incidente, escondendo-se em arbustos densos com vista para o green do sexto buraco, alegaram os promotores. Os investigadores no local encontraram um rifle estilo SKS, duas bolsas contendo placas de metal como as usadas em armaduras corporais e uma pequena câmera de vídeo apontada para o campo.

Trump estava no quinto buraco, a algumas centenas de metros de distância, quando Routh foi descoberto. Routh foi preso no final daquela tarde depois de ser parado pela polícia em uma rodovia da Flórida.