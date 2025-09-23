Topo

Hamas rejeita acusação de Trump de que obstrui acordo de cessar-fogo em Gaza

23/09/2025 14h40

O Hamas rejeitou, nesta terça-feira (23), a acusação do presidente americano, Donald Trump, de que o movimento islamista palestino está bloqueando os esforços para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"O Hamas nunca foi um obstáculo para alcançar um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza (...). A administração americana, os mediadores e o mundo inteiro sabem que o criminoso de guerra (israelense, o primeiro-ministro Benjamin) Netanyahu é a única parte que impede todos os esforços de chegar a um acordo", afirmou o Hamas em um comunicado.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, o presidente americano afirmou que o Hamas recusava-se a liberar os reféns cativos em Gaza ou a aceitar um cessar-fogo.    

