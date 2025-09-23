Topo

Haddad diz que Brasil não tem dificuldade de redirecionar exportações após tarifaço dos EUA

23/09/2025 08h55

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o Brasil não tem dificuldade de colocar seus produtos em outros mercados diante da vigência da tarifa implementada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Em entrevista ao ICL, Haddad afirmou que os canais de negociação com o governo do país norte-americano seguem obstruídas, mas ponderou que as exportações do Brasil foram diversificadas, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz “trabalho de mascate” para vender produtos brasileiros no exterior.

(Por Eduardo Simões)

