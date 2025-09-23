Greta Thunberg diz que reconhecimento do Estado palestino deve ser acompanhado de ação real

Por Antoine Demaison

MADRID (Reuters) - A ativista climática Greta Thunberg desafiou os países que reconheceram um Estado palestino a apoiarem seus "gestos simbólicos" com mais pressão sobre Israel para que ponha fim à sua ofensiva na Faixa de Gaza.

Thunberg tenta chegar a Gaza em uma flotilha com o objetivo de romper o bloqueio naval de Israel e entregar alimentos e outros suprimentos humanitários ao enclave devastado.

"É claro que é bom que a causa palestina esteja mais em pauta, mas esses gestos simbólicos não levarão a lugar nenhum, a menos que sejam acompanhados de ações reais", disse Thunberg à Reuters por videoconferência, enquanto estava no mar perto da Grécia.

Ela disse que os Estados têm o dever legal de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o que uma Comissão de Inquérito das Nações Unidas e grupos de direitos humanos descreveram como "genocídio".

Israel nega que sua campanha militar em Gaza seja um genocídio e afirma que o reconhecimento de um Estado palestino é uma "recompensa ao terrorismo".

O ataque liderado pelo Hamas contra Israel em outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra, matou 1.200 pessoas e outras 251 foram feitas reféns, de acordo com registros israelenses. Mais de 65.000 palestinos foram mortos, segundo autoridades de saúde locais.

Thunberg já tentou, sem sucesso, romper o bloqueio naval de Israel a Gaza em junho com outros ativistas. As forças israelenses apreenderam seu pequeno navio de ajuda e eles foram deportados do país.

Israel mantém o bloqueio no enclave costeiro desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza, em 2007, justificando que ele é necessário para evitar o contrabando de armas.

A nova Flotilha Global Sumud, da palavra árabe para "firmeza", é composta por mais de 50 barcos civis com milhares de participantes registrados de 44 países.

Há duas semanas, seus membros relataram dois ataques de drones separados enquanto estavam ancorados em um porto na Tunísia, embora todos os passageiros e tripulantes tenham saído ilesos. A Tunísia disse que estava investigando, sem fazer qualquer acusação.

"Temos drones voando sobre nós todas as noites, mas para os palestinos, especialmente em Gaza, esses drones estão lançando bombas constantemente", disse Thunberg.

"Essa missão é sobre Gaza, não é sobre nós. E nenhum risco que pudéssemos correr poderia sequer chegar perto dos riscos que os palestinos enfrentam todos os dias."

O Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que a missão da flotilha serve ao Hamas e não à população de Gaza.

A ativista sueca de 22 anos de idade, que ganhou fama mundial no início da adolescência ao liderar greves escolares pedindo ação climática, deixou o comitê de direção da Sumud Flotilla após divergências sobre sua estratégia de comunicação.

Thunberg disse acreditar que poderia contribuir melhor para a missão fora da liderança e que a decisão "de forma alguma" afetou seu compromisso com a causa palestina.

(Reportagem de Antoine Demaison)