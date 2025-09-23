Topo

Notícias

Governo já pagou R$ 1,53 bi a aposentados afetados por descontos indevidos do INSS, diz Secom

Brasília

23/09/2025 17h44

O governo já pagou R$ 1,53 bilhão a aposentados vítimas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informou nesta terça-feira, 23, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Palácio do Planalto.

São 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo, são 74% do total de elegíveis de acordo com o governo (3,33 milhões).

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Mulher que se arrependeu consegue mudar nome da filha após ir à Justiça

Primeira missão tripulada do programa Artemis ao redor da Lua está programada para abril

Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Justiça censura texto que mostra político reclamando de propina parcelada

Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Jimmy Kimmel volta ao ar nos EUA, mas enfrenta boicote parcial

Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia

Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz Mercadante

CTC identifica fungo causador da murcha da cana

Assunto do visto dos EUA é 'página virada', diz Jorge Messias

Zelensky diz que China poderia obrigar a Rússia a parar guerra na Ucrânia